De Andrei Crăițoiu,

Alături de soțul ei, antrenorul celor de la Al Wasl, Laurențiu Reghecampf. Acesta a primit din partea clubului un apartament de 4 camere, extrem de spațios, situat chiar în centrul capitalei, într-un complex rezidențial de cinci stele!

„Viața în Dubai e fabuloasă!”

„Merg la Dubai de fiecare dată când prind câteva zile de relaxare. Îmi închid telefoanele și uit de toate problemele pe care le am. Am și eu timp să merg să mă distrez, să stau cu soțul meu. Se mai panichează când îi mai vin zeci e mesaje pe telefon cu plățile pe care le fac eu. Ha, ha, ha! Dar ce să fac? Trebuie să aibă grijă de mine, nu? Când ajungi în Dubai e o altă lume și trebuie să profiți de toate momentele de acolo. Magazine, restaurante, tot felul de moduri în care poți să te distrezi! Viața în Dubai e fabuloasă! Cum era și vorba aia, Dubai, Dubai, viață ca-n Rai! Este super. Este un mini Las Vegas. O copie a Las Vegasului, dar mult mai scumpă. Dubaiul este mult, mult mai scump. America chiar e țara tuturor posibilităților. Acolo poți să trăiești cu salariu mic, dar în Dubai nu ai nicio șansă. Acolo trebuie să ai bani ca să trăiești”, spune Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, alături de prieteni

Prieteni cu Salt Bea

De curând impresara s-a întors din Dubai acolo unde a stat mai mult timp în ultimele luni și ne-a dezvăluit că deja și-a făcut prieteni noi. „Laur e foarte bun prieten cu Salt Bea, bucătarul. Nusret Gökçe pe numele lui real. Suntem prieteni superbuni, am mers de multe ori să mâncăm la el. Chiar și cu Adi Mutu ne-am dus și ne-am simțit senzaționat. Eu vă dau cuvântul de onoare și nu mint, dar este cea mai bună carne din lume. Eu am mâncat peste tot în lumea asta, dar nicăieri nu am mâncat ceva mai bun ca la el. E special. Nu e doar nebunia că pune sare pe mâncare. Ăsta e modul lui să fie recunoscut de toată lumea, dar el e un bucătar excepțional. Povestea lui e una genială. Pasiunea asta pentru bucătărie a început de când era foarte tânăr și vindea mâncare pe plajă. Frigărui sau ceva de genul ăsta”. a mai dezvăluit impresara.

„Laur este foarte respectat aici și nici nu se pune problema să plecăm din Emirate. Are mai multe oferte, dar pentru moment nu există nicio șansă să poată pleca de la Al Wasl pentru că are un salariu foarte mare și o clauză de rezilieze pe măsură”

Anamaria Prodan, impresar



„Îl iubesc și mă iubește!”

În ultima vreme s-a zvonit de mai multe ori că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formează un cuplu. Ana a ținut să facă lumină în acest caz și le-a transmis un mesaj tuturor contestatarilor: „M-am plictisit deja de subiectul ăsta, dar se pare că nu toată lumea…. Nu am divorțat, suntem împreună și nu există niciun fel de problemă. Cine n-are ce face să speculeze cât vrea, dar îi anunț pe această cale că îl iubesc pe Laur și el mă iubește pe mine! Nu e niciun fel de problemă între noi și nici nu o să fie! Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu! O să ies și să anunț pe toată lumea că am divorțat, dar mai aveți mult de așteptat!”.

