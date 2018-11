După 23 de ani! Baschetbalistul sloven Luka Doncici a egalat un record al legendarului Michael Jordan

În sezonul 1984-1985, la Chicago Bulls, 'The Air' a avut o medie de 28,2 puncte, 6,5 recuperări și 5,9 assist-uri, dar MJ avea doi ani mai în vârstă.

Draftat de Atlanta Hawks de poziția a treia, dar trimis la Dallas, Doncici, 19 ani, 2,01 metri, campion european en-titre cu Slovenia, are un start sezanțional și e cotat ca principal favorit la titlul de 'Rookie of the Year', debutantul anului.