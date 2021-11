Edi Iordănescu a venit la FCSB în august 2021 și avea contract până la finalul sezonului, având un salariu de 15.000 de euro pe lună și o clauză de reziliere de 500.000 de euro. Antrenorul a plecat de la gruparea bucureșteană, deși palmaresul era unul foarte bun: 8 victorii, două remize și două înfrângeri.

Anunțul a fost făcut duminică pe Facebook și de FCSB.

„FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Edward Iordănescu pentru încetarea contractului, fără pretenții financiare din partea niciuneia dintre părți. Clubul nostru îi mulțumește pentru implicarea și efortul depus în conducerea echipei și îi dorește mult succes în continuare!”, este mesajul pe pagina de Facebook a echipei FCSB.

Deranjat de criticile primite în ultima perioadă din partea patronului Gigi Becali, Edi Iordănescu a plecat de la FCSB, deși echipa traversa un moment foarte bun, având 7 victorii și un egal în Liga 1, potrivit GSP.

Gigi Becali a confirmat despărțirea de Edi Iordănescu, dezvăluind că aceasta nu a dorit să primească despăgubiri.

„Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar și-a dat seama că mai avea câteva luni de contract”, a declarat Becali pentru sursa citată.

Tot azi o reacție a venit și din partea antrenorului FCSB.

„Dacă nici eu nu am reușit să-l fac pe Gigi Becali să renunțe în a se implica direct la echipă având un contract beton, înseamnă că nimeni nu va reuși asta. Îmi pare rău, pentru că eu am venit cu inima deschisă pentru a face lucruri bune, dar din păcate nu s-a putut. Îl aștept să trimită avocații pentru a semna rezilierea”, a declarat Edi Iordănescu, prin surse, pentru PRO TV și Sport.ro.

Acesta a reacționat și pe Facebook și a spus că nu poate face prea multe precizări legate de subiect.

„Intențiile mele au fost din prima zi exclusiv constructive și m-am trezit efectiv în acest moment neplăcut fără să fiu pregătit pentru asta. Focusul meu a fost total pentru echipă. O singură mențiune. Pe MM Stoica eu l-am simțit toată perioada extrem de motivat, de implicat, aproape de mine și echipă și cu eforturi permanente pentru a ajuta la buna colaborare între mine și club/patron”, a subliniat Edi Iordănescu.

FCSB se află pe locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte după 15 etape. Lider e campioana CFR, cu 39 de puncte.

