Modelul sedan Nevo A06 a trecut cu succes testele de iarnă desfășurate în Mongolia Interioară, la temperaturi de până la -50°C, potrivit informațiilor publicate de Notebook Check.

Vehiculul electric echipat cu bateria revoluționară sodiu-ion a fost supus unor condiții meteorologice extreme.

La -40°C, Nevo A06 a reușit să funcționeze stabil, iar la -30°C, să se încarce fără probleme.

În plus, bateria nu a pierdut din capacitate, un aspect crucial pentru regiunile cu clima rece.

Potrivit producătorilor, acest lucru îl face ideal pentru utilizarea zilnică, fără a necesita o baterie costisitoare sau un spațiu de depozitare încălzit.

Nevo A06 este dotat cu o baterie CATL Naxtra, primul model sodiu-ion certificat pentru utilizare în autoturisme.

Tehnologia oferă performanțe impresionante: la -30°C, furnizează o capacitate de energie de trei ori mai mare decât bateriile LFP (litiu-fosfat de fier), iar la -40°C, păstrează până la 90% din capacitatea inițială.

Pachetul de baterii are o capacitate de 45 kWh, iar CATL plănuiește dezvoltarea de modele viitoare cu o autonomie de până la 483 km.

Un alt avantaj semnificativ al acestor baterii este siguranța. Datorită absenței componentelor volatile și inflamabile, bateriile sodiu-ion au trecut cu succes teste dure: au fost lovite, găurite, încălzite și chiar tăiate în jumătate în timp ce erau încărcate complet, fără a prezenta riscuri majore.

Creșterea prețurilor la carbonatul de litiu a impulsionat interesul pentru soluțiile alternative, iar tehnologia Na-ion oferă o opțiune mai accesibilă pentru segmentul de vehicule electrice de masă.

Cu raza de acțiune comparabile bateriilor LFP, soluția propusă de CATL promite să reducă semnificativ costurile și să crească accesibilitatea vehiculelor electrice, mai ales în regiunile cu ierni aspre.