În stare critică

Copila, adusă în urmă cu cinci zile în stare de comă și prezentând urme vizibile de violență, ar fi fost victima concubinului mamei sale.

Anchetatorii susțin că bărbatul este cel care i-a cauzat leziunea craniană extrem de gravă. În urma audierilor maraton, atât mama copilului, cât și partenerul acesteia au fost reținuți de polițiști.

În urmă cu 5 zile, micuța a ajuns inițial în stare critică la spitalul din Târgu Jiu, unde medicii au fost consternați să descopere nu doar o leziune craniană severă, ci și numeroase urme de agresiune pe întreg corpul. Mama copilei a spus că aceasta a căzut din pat.

Cercetări pentru tentativă de omor

După stabilizarea parțială, medicii au decis transferul de urgență la București, având în vedere complexitatea rănilor și starea extrem de gravă a fetiței. Totodată, au fost alertați și polițiștii.

În acest dosar, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor.

La Tulcea, un copil de doar 3 ani a sfârșit în condiții suspecte, după ce ar fi fost bătut până la moarte de concubinul mamei sale. Ancheta a fost preluată imediat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea, după ce medicii legiști au descoperit urme de violență pe trupul micuțului, relatează Europa FM.

Recent, mama criminală din Galați a fost condamnată definitiv după ce şi-a torturat şi, în cele din urmă, şi-a ucis fetiţa de 9 ani. Judecătorii au respins apelul femeii, la fel și pe cel al fratelui şi al cumnatei, care locuiau în acelaşi apartament şi ar fi putut interveni pentru salvarea fetiței, relatează Monitorul de Galați.



