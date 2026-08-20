Echipa lui Mikel Arteta a terminat sezonul trecut pe primul loc în clasament și pornește ca mare favorită și în noua stagiune, dar la capitolul salarii „tunarii” se află doar pe locul 2.

Potrivit celor de la VOYO Sport 1, platformă care transmite meciurile din Premier League în România, Manchester City este clubul care plătește cele mai mari salarii din Premier League. „Cetățenii” cheltuiesc anual peste 233,3 milioane de lire sterline, având un buget săptămânal de aproape 4,49 milioane de lire.

Arsenal este la o distanță destul de mare în spatele rivalei de pe Etihad, londonezii plătind anual 191,1 milioane de lire (3,67 milioane de lire sterline pe săptămână). Podiumul cluburilor din Premier League care acordă cele mai mari salarii este completat de Liverpool, care are un buget anual de 180,4 milioane de lire sterline, plătind săptămânal câte 3,47 milioane de lire.

Alte patru cluburi au bugete de peste 100 de milioane de lire sterline anual pentru salarii. Este vorba despre Manchester United (155 milioane de lire), Chelsea (147,9 milioane de lire), Tottenham (133,8 milioane de lire) și Aston Villa (111,8 milioane de lire).

La polul opus, echipele care acordă cele mai mici salarii din Premier League sunt Hull City și Coventry City, ale căror bugete nu depășesc 20 de milioane de lire sterline anual. „Tigrii” cheltuiesc 354.450 de lire pe săptămână (18,43 milioane de lire pe an), iar echipa lui Frank Lampard investește săptămânal 303.000 lire sterline pentru salarii (15,75 milioane de lire pe an).

Erling Haaland, cel mai bine plătit jucător din Premier League

La nivel individual, Erling Haaland este cel mai bine plătit jucător din Premier League. Atacantul norvegian câștigă 525.000 de lire sterline pe săptămână, având un salariu anual de 27,3 milioane de lire, conform Capology.

Starul lui Manchester City este urmat în topul fotbaliștilor din Anglia cu cele mai mari salarii de Virgil van Dijk, care câștigă anual 18,2 milioane de lire la Liverpool (350.000 de lire sterline pe săptămână).

Pe locul trei se află la egalitate, cu salarii de 15,6 milioane de lire sterline anual (300.000 de lire pe săptămână), Bukayo Saka (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United), Jack Grealish (Manchester City) și Marcus Rashford (Manchester United).

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În total, în Premier League sunt 34 de fotbaliști care au salarii mai mari de 10 milioane de lire sterline pe an. În topul celor mai bine plătiți 10 jucători din Anglia se află câte 3 fotbaliști de la Manchester City și Liverpool și câte doi de la Arsenal și Manchester United.

De altfel, staruri ale acestor patru forțe din campionatul Angliei care se vede pe VOYO Sport 1 ocupă primele 27 de poziții ale ierarhiei, primul care provine de la alt club fiind Sandro Tonali, care câștigă la Tottenham 200.000 de lire pe săptămână (10,4 milioane de lire sterline pe an).

La coada clasamentului privind salariile din Premier League se află Charlie Crew, fotbalistul de 20 de ani legitimat la Leeds United, care câștigă doar 1.000 de lire sterline pe săptămână, respectiv 52.000 de lire pe an.

Diferența dintre el și Erling Haaland este uluitoare: norvegianul câștigă în aproape 20 de minute cât ia Charlie Crew într-o săptămână întreagă. Altfel spus, atacantul lui Macnhester City încasează în mai puțin de 17 ore contravaloarea salariului anual pe care îl are fotbalistul lui Leeds United.