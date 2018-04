Barcelona a demolat-o pe Roma cu 4-1, dar antrenorul Valverde suflă și în iaurt: ”Nu știm ce se poate întâmpla în retur”

Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, a declarat, miercuri seara, că formaţia catalană nu este încă în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda victoriei cu scorul de 4-1 în faţa echipei AS Roma, în prima manşă a sferturilor de finală.

”Nu, nu mă văd încă în semifinale. Adversarul a demonstrat că are o echipă excelentă şi ne rămâne meciul din deplasare. Nimic nu e decis. Nu ştim ce se poate întâmpla în retur, poate vor avea mai multă precizie şi trebuie să fim pregătiţi pentru acest lucru”, a declarat Valverde după meciul de pe Camp Nou.

Valderde: ”A fost un meci complicat”

”A fost un meci complicat, dificil, adversarul a făcut presing avansat şi acest lucru ne-a împiedicat să avem continuitate în jocul nostru. Uneori, ne-am precipitat în atac în loc să păstrăm controlul. În repriza a doua, meciul a fost mai deschis şi am reuşit să marcăm. AS Roma a forţat şi astfel a venit golul său. Nu e aşa rău, pentru că am reuşit să marcăm al patrulea gol”, a caracterizat tehnicianul iberic partida câştigată de echipa sa.

FC Barcelona a învins-o pe AS Roma cu scorul de 4-1 (1-0), miercuri seara, pe Camp Nou, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, notează Agerpres.

Catalanii s-au impus cu o doză de şansă, primele două reuşite ale lor fiind de fapt autogoluri ale lui Daniele De Rossi (38) şi Kostas Manolas (55). Pentru gazde au mai marcat Gerard Piqué (59) şi Luis Suarez (87), în timp ce golul de onoare al romanilor a fost semnat de bosniacul Edin Dzeko (80).