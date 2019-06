Circa 150 de români adunați în grupul ultras ”Uniți sub tricolor” au trăit momente de coșmar înaintea partidei cu Malta, scor 4-0 pentru România. În drum spre stadion, fanii veniți din țară, cărora li s-au alăturat și câteva zeci de persoane stabilite în Malta, au văzut moartea cu ochii. Fanii români au scris pe Facebook că șoferul unei furgonete a încercat să intre în ei cu viteză.

Libertatea a discutat, joi, cu Eugen Alexandru, 37 de ani, designer de interior, unul dintre martorii incidentului, dar și un reprezentant important al comunității românilor din Malta.

”În jur de vreo 100-150 de români, ne-am strâns în orașul Mosta, de unde am plecat spre stadionul din Ta Qali. Eu am organizat evenimentul printre românii din Malta, iar în Mosta am vorbit personal cu cei de la poliție, dar ne-au anunțat că nu vor să ne escorteze până la stadion”, a povestit românul stabilit în Malta din 2013.

Fanii români au strâns într-un sac sticlele golite în fața Domului din Mosta

”A trecut în viteză printre noi”

Eugen Alexandru explică modul în care s-a produs incidentul: ”În apropierea stadionului a trebuit să ieșim de pe un drum principal și să facem dreapta pe un drum secundar. Absolut toate mașinile s-au oprit, mai puțin un nebun cu o furgonetă, care avea remorcată o barcă. Acesta a venit în viteză în mijlocul nostru și a început să strige ”Fuck Romania” și să facă semne obscene.

Doi băieți s-au dus spre el, iar șoferul a accelerat la maximum și a trecut cu mașina printre noi, încercând să ne accidenteze. A mers vreo 150 de metri și s-a întors în viteză spre noi. De data asta, chiar a fost periculos.

Mașina a trecut foarte aproape de mulți dintre noi, moment în care am încercat să-l dăm jos din mașină. Nu am reușit, dar în apărarea noastră, am lovit mașina cu bețele de la steaguri și i-am spart parbrizul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”.

Fanii români au mers pe carosabil în drum spre stadion

”Unii au sărit în cactuși”

Un alt fan român stabilit în Malta a povestit, sub protecția anonimatului: ”Eu și alte două persoane, ne-am dat seama că vrea să ne omoare și am urlat la toți să se urce pe garduri. Unii s-au ascuns în spatele altor mașini, alții au sărit în cactușii de pe marginea drumului. Nebunul a trecut cu mașina la câțiva centimetri de mine. Ajuns la capătul străzii, a lovit o altă mașină și a dispărut”.

Fanii români ar fi vrut să-l acuze pe șoferul agresiv de tentativă de omor, dar din lipsă de probe maltezul a scăpat ieftin. ”Poliția i-a suspendat carnetul și i-a aplicat o amendă consistentă, aproximativ 2.000 euro”, a precizat Eugen Alexandru.

FRF se delimitează de fanii care au folosit scandări xenofobe la meciul din Malta. Riscăm să jucăm fără spectatori cu Spania.

Arestat de un polițist aflat la plimbare

Acesta a explicat cum a fost prins șoferul maltez: ”Un polițist aflat în timpul liber, Mario Haber se numește, a oprit lângă noi, iar după ce i-am povestit ce s-a întâmplat s-a dus după acel individ și l-a arestat. Din cauza lipsei de filmări sau poze, nu am putut să-l acuzăm de tentativă de omor, pentru că asta a fost”.

Libertatea a contactat prin e-mail Poliția malteză pentru lămuriri suplimentare, iar până joi seară a primit următorul răspuns: ”Solicitarea dumneavoastră este în curs de procesare”.

Circa 1.000 de suporterii români i-au încurajat pe tricolori la meciul din Malta

Presa malteză: ”40 de români arestați”. Fanii români: ”Minciuni”

Presa malteză a scris că 40 de români au fost arestați pentru distrugerea unor mașini aflate în parcarea stadionului. ”O minciună. Nimeni nu a fost arestat, nimeni nu a făcut nici cea mai mică daună vreunei mașini. Toți am intrat pe stadion. Deja două siteuri malteze au retras articolele denigratoare la adresa noastră”, a spus Eugen Alexandru.

Citește și: VIDEO/ În timp ce instituțiile pasează de la una la alta responsabilitatea, tatăl unui copil care a murit într-o fosă septică a luat singur măsuri: „Nici în ziua de azi nu a venit nimeni să mă întrebe de ce am cimentat eu fosa”