FCSB a anunțat transferul lui Mamadou Thiam, de la Universitatea Cluj

„Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a fost mesajul transmis de FCSB.

Senegalezul a ajuns pentru prima dată la Cluj în toamna anului 2022, după ce evoluase pentru echipe precum Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy sau Oostende.

În stagiunea 2022-2023, acesta a evoluat în 33 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de 11 ori, dintre care o dată în victoria împotriva viitoarei sale echipe, FCSB, 2-1 în octombrie 2022.

Mamadou Thiam a strâns 38 de prezențe la U Cluj

În vara lui 2023, atacantul a făcut pasul la Al-Arabi, în Kuweit, după care a mai jucat pentru Al Jabalain, în Arabia Saudită, pentru a reveni la „U” înaintea startului sezonului 2024-2025.

În sezonul care i-a adus Universității calificarea în play-off și, ulterior, în cupele europene, Mamadou a strâns 38 de prezențe, marcând de nouă ori și contribuind cu alte șase pase decisive.

În acest început de sezon, Thiam a evoluat în șapte partide în tricoul lui clujenilor și a reușit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) și Hermannstadt (2-2).

În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru Universitatea și a contribuit cu 22 de goluri și opt pase decisive în 78 de meciuri.

