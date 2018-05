CFR a solicitat amendarea lui Gigi Becali pentru declarații xenofobe și depunctarea celor de la FCSB. De partea cealaltă, roş-albaştrii au cerut suspendarea lui Dan Petrescu pentru 16 etape și depunctarea CFR-ului, acuzând că antrenorul aduce prejudicii imaginii fotbalului românesc prin declarațiile în care susținea că FCSB e ajutată de arbitri.

“Vreţi împăcare? Eu am vrut săptămâna trecută, nu aţi fost de acord. Acum mergem până la capăt. Vreau depunctarea lor acum, gata”, a spus Becali, la Digi Sport Special.

Patronul FCSB nu se bazează doar pe această speţă, ci mizează şi pe faptul că expertiza grafologică a Comisiei de Disciplină a stabilit că semnătura de pe prelungirea contractului cu Omrani nu i-ar aparţine jucătorului.

Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor a avut, marți, pe ordinea de zi cazul lui Billel Omrani, 25 de ani. Jucătorul francez susţine că ardelenii i-ar fi falsificat semnătura şi cere să fie declarat jucător liber, într-un litigiu care durează de la începutul anului.

“Astăzi s-a decis analiza grafologică. O am pe whatsapp. Se spune clar, semnătura nu e a lui Omrani. E analiză judiciară, făcută de expertul Comisiei de Disciplină. Am vorbit cu impresarul lui, el va veni liber de contract la noi”, a spus Becali, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

Întrebat dacă CFR riscă ceva pentru că ar fi făcut fals în acte, Becali a spus: “Nu vom face plângere penală împotriva CFR-ului în acest caz. Pe mine mă interesează doar să îl iau pe băiat, atât”.

Prezent în studioul Digi Sport Special, Bogdan Mara, oficial la CFR, i-a transmis lui Becali că ceea ce a făcut el – contactarea lui Omrani – încalcă regulamentele. Becali şi-a susţinut imediat punctul de vedere.

“De jumătate de an sunt bombardat cu telefoanele. “A intrat în ultimele şase luni, hai să semnăm”/”Cum să semnăm, că are contract?”/”E fals”. Le-am zis să demonstreze că e fals şi semnez. Ce voiaţi să fac acum, să nu dau publicităţii ce primesc pe whatsapp? Băi, băiatule, eu nu am contactat jucătorul, el e disperat să vină la Steaua. Vă arăt telefoanele, vă arăt tot”, a mai spus patronul FCSB.

FCSB încearcă pentru al doilea an la rând să câștige titlul la comisii, după ce anul trecut s-a ajuns până la TAS în cazul stabilirii câştigătoarei campionatului.

Becali a făcut o declarație enigmatică: “Dacă voiam să nu respect regula mă costa 200.000 şi eram campioni acum, însă mă pedepsea Dumnezeu şi nu ajungeam nici în grupele Europa League. Mai multe detalii nu dau. Am spus că nu se mai fac, că eu nu fac (n.r. blaturi). Uite, n-am făcut. Am spus eu ceva de Iaşi? Autorităţile de la Iaşi sunt milion la sută corecte şi nu trebuie să faceţi vreo legătură între ce am spus şi transferul lui Qaka. A fost vorba doar de ce s-a întâmplat anul trecut, că oamenii de fotbal sunt împotriva mea, dar nu a fost vorba de blaturi sau de bani, nu se mai fac blaturi”.

Finanţatorul “roş-albaştrilor” a insinuat că noua campioană, CFR Cluj, nu a respectat aceleaşi reguli.

“Ce, puteam să bat la Iaşi şi pe urmă mă bătea Craiova sau Astra? Sau luam campionatul şi eram eliminat, nu primeam cununa. Vreau să văd dacă primesc cununa, ştiu ca am fost drept şi corect. Dumnezeu o să facă dreptate, mai sunt două-trei luni. Vom vedea dacă Dumnezeu le dă bătaia şi nu se duc în nicio cupă (n.r. CFR în grupele unei cupe europene)”, a mai spus Gigi Becali, la Digi Sport.

