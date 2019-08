ACTUALIZARE 22 august. Căpitanul echipei FCSB, Mihai Pintilii, crede că formaţia sa trebuie să fie prevăzătoare în partida FCSB – Guimareas, din prima manşă a play-off-ului Europa League, lusitanii având jucători de calitate în atac care pot înscrie cu uşurinţă.

„Cred că de aceste două meciuri depinde tot sezonul nostru, fiindcă în campionat avem cel mai prost start de sezon. De când sunt eu aici nu am mai avut patru înfrângeri la rând. De asta spun că aceste două meciuri sunt vitale pentru noi, sper ca mâine să nu luăm gol. Dacă noi vom sta foarte bine în teren şi vom avea o atitudine foarte bună cred că avem o şansă foarte mare. Dacă ne vom avânta şi vom încerca să facem pe zmeii, ei având jucători de calitate în faţă, ne vor taxa. De aceea nu vreau să riscăm foarte mult. Sunt două meciuri, ne putem califica şi în deplasare, acum important este să nu luăm gol mâine”, a declarat Pintilii, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Cu doar patru puncte în clasamentul Ligii I, după şase etape, Pintilii afirmă că FCSB traversează cel mai dificil moment de când el joacă la această echipă: „Pot să spun că da, este cel mai greu moment al meu de când sunt la FCSB, uneori îmi şi ruşine să ies din casă, nici nu ştiu ce explicaţie să îi dau ăluia mic. Îmi e greu să dau nişte explicaţii, am pierdut. S-a mizat pe tineri şi a fost o conjunctură, s-a axat mai mult pe Europa. Cred că prin muncă multă, prin concentrare, să dăm totul, putem ieşi din acest impas. Dacă ai ajuns la Steaua să demonstrezi că meriţi să porţi tricoul”.

Jucătorul echipei FCSB spune că se implică să dea indicaţii colegilor săi mai tineri în timpul partidelor, dar a dezminţit faptul că ar fi existat o altercaţie în vestiar, după meciul pierdut cu Politehnica Iaşi.

„Sper din tot sufletul că pot juca tot meciul, când nu voi mai putea, voi ridica mâna. Normal că mă implic în jocul echipei, îmi doresc să joace la fel de bine cum am făcut-o eu. Nu mă simt un antrenor secund, pentru că nu am carnet, mă simt doar un jucător mai puriu, mai bătrân şi sper să îi ajut cu indicaţii pe jucătorii mai tineri. Tot timpul au fost discuţii, eu ţip mereu la ei şi chiar îi înjur, şi eu merit uneori. În situaţia în care suntem trebuie să avem şi discuţii ca între bărbaţii, asta este părerea mea, dar de la o discuţie şi până la o bătaie e cale lungă. Eu nu am bătut pe nimeni în viaţa mea, mai ales la fotbal, discuţii mai aprinse am avut, dar niciodată bătaie”, a mai spus Pintilii.

ACTUALIZARE 20 august. Partida FCSB – Guimaraes va fi oficiată de arbitrul sloven Matej Jug.

FCSB are patru înfrângeri consecutive în campionat, trei pe teren propriu, şi nicio victorie în ultimele cinci etape. În plus, patronul Gigi Becali nu reușește să pună un antrenor principal și este obligat să lase echipa pe mâna secundului Vergil Andronache.

ACTUALIZARE 19 august. Costel Enache este ultimul tehnician care l-a refuzat pe Gigi Becali. Directorul executiv al clubului de fotbal FC Hermannstadt a declarat, luni, pentru Agerpres, că antrenorul Costel Enache va rămâne la echipă, urmând să analizeze dacă va face plângere împotriva FCSB pentru că a contactat un tehnician aflat sub contract.

„Rămâne la Hermannstadt, sută la sută. E pe drum, vine. Am vorbit cu el, mi-a trimis şi program, tot, deci nu pleacă. Nu a vorbit nimeni cu noi, ei au vorbit în mod incorect direct cu el şi el a refuzat. De la clubul Steaua (FCSB, n. red.) nu a vorbit nimeni cu mine”, a declarat Mureşan.

Oficialul grupării sibiene a precizat că după consultări cu membrii Consiliului Director va lua decizia dacă va face sau nu plângere împotriva grupării FCSB.

„Nu ştiu dacă vom face plângere, eu nu prea sunt adeptul plângerilor, dar… Eu nu prea am făcut plângeri la viaţa mea. De corect, nu e corect ca un oficial al unui club să discute cu un jucător sau antrenor aflat sub contract cu alt club. Dar asta e. Nu ştiu acum. Să vedem ce va spune şi Consiliul Director, vom analiza, dar eu nu sunt adeptul să pierd vremea. Pe mine mă interesa să rezolv problema, să rămână Costel Enache”, a mai spus Mureşan.

Conducerea tehnică a echipei FCSB este asigurată de antrenorul interimar Vergil Andronache, finanţatorul Gigi Becali nereuşind pentru moment să găsească un tehnician care să accepte postul de principal, după ce Bogdan Andone şi-a dat demisia.

FCSB a ajuns duminică seara la al patrulea eşec consecutiv în Liga I, după ce a fost învinsă cu scorul de 2-1 de formaţia Politehnica Iaşi, ocupând în acest moment poziţia a 11-a în clasament.

