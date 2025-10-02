În prezența a 25.000 de spectatori, FCSB a făcut o primă repriză slabă cu Young Boys Berna. Oaspeții au profitat din plin și au deschis scorul prin Monteiro (11), într-un moment în care FCSB evolua în 10 oameni, Edjouma fiind accidentat.

După ce Târnovanu a scos mingea șutată de Gigovic (30), același Monteiro (36) a stabilit scorul la pauză, cu un șut plasat, la colțul lung.

Partea secundă a început cu jucătorii FCSB în careul oaspeților, însă fără a-și crea vreo ocazie importantă de gol. În schimb, pe contre, au ratat elvețienii, Târnovanu reușind să scoată in extremis șuturile trimise de Bedia și Fernandes (55).

Chiar dacă Politic (67, 74) l-a „testat” pe portarul Keller, FCSB n-a mai avut puerea să revină. S-a terminat 2-0 pentru Young Boys Berna, echipa mai bună joi seară, pe Arena Națională.

Au evoluat echipele:

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma (13 Tănase), Alhassan – Miculescu (46 Cisotti), Oct. Popescu (59 Politic), Thiam (46 Olaru) – Alibec (46 Bîrligea)

Antrenor: Elias Charalambous

Young Boys Berna: Keller – Janko, Louper (87 Zoukrou), Benito, Hadjam – Males (70 Fassnacht), Raveloson (70 Pech), Fernandes, Monteiro (87 Tsimba) – Bedia (62 Cordova), Gigovic

Antrenor: Giorgio Contini

În primul joc din grupa principală a Europa League, FCSB s-a impus în deplasare, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles din Olanda, prin golul reușit de Miculescu (13).

FCSB o va întâlni pe Bologna (Italia), în următoarea partidă din faza principală a Europa League. Întâlnirea este programată pe 23 octombrie, de la ora 19.45, la București.

