Stadionul care va găzdui ultimul act al competiției este o arenă complet în aer liber, ceea ce expune direct atât jucătorii, cât și zecile de mii de suporteri din tribune la particulele toxice din atmosferă.

FIFA și Casa Albă monitorizează situația

Organizatorii evenimentului urmăresc evoluția meteorologică de la oră la oră. Andrew Giuliani, liderul echipei de la Casa Albă însărcinate cu organizarea Campionatului Mondial de Fotbal, a confirmat într-o conferință de presă la New York că există discuții intense pe această temă.

Pentru o coordonare optimă, un reprezentant al Serviciilor Meteorologice Naționale din SUA (NWS) a fost detașat direct în cadrul structurilor FIFA.

Deși calitatea aerului în New Jersey a înregistrat o ușoară îmbunătățire față de mijlocul săptămânii — când zgârie-norii din Manhattan deveniseră aproape invizibili —, atmosfera rămâne „dăunătoare pentru sănătate”.

Încă de joi, aplicația oficială de siguranță destinată fanilor a început să transmită alerte în timp real, recomandându-le oamenilor să poarte măști de protecție sau să evite expunerea prelungită în exterior.

Ce spun meteorologii

Prognozele actuale oferă un licăr de speranță pentru ziua mecului. Peter Mullinax, meteorolog în cadrul NWS, a explicat că se așteaptă o schimbare a direcției vântului deasupra regiunii Marilor Lacuri.

Modificarea curenților de aer ar putea capta o parte semnificativă din norul de fum și l-ar putea împinge spre nord-est, eliberând astfel zona metropolitană New York – New Jersey.

De asemenea, specialiștii mizează pe ploile anunțate pentru acest weekend. Mark Parrington, cercetător în cadrul serviciului european Copernicus pentru monitorizarea atmosferei, afirmă că precipitațiile vor contribui la disiparea fumului dens.

Cu toate acestea, el avertizează că stabilitatea situației pe termen lung va depinde exclusiv de intensitatea cu care vor continua să ardă focarele din Canada.

Marile metropole americane, sufocate de aerul toxic

Până la o eventuală ameliorare, realitatea din teren rămâne critică pentru milioane de cetățeni americani. Orașe mari din Midwest și din nord-est, precum Detroit și Chicago, s-au trezit învăluite într-o pâclă galbenă, încadrându-se la categoria de calitate a aerului „periculoasă”. Platforma IQAir a plasat cele două metropole în topul celor mai poluate zone urbane de pe glob.

Fumul a călătorit spre sud și a atins inclusiv capitala Washington D.C., unde indicele de poluare a fost catalogat ca fiind „foarte nesănătos”. În acest context, recomandarea fermă a medicilor și a autorităților pentru populație este sistarea oricărei activități fizice neesențiale în aer liber.

Situația din Canada s-a agravat rapid în ultima săptămână

În ciuda faptului că actualul sezon al incendiilor din Canada nu a atins proporțiile dezastruoase ale anului record 2023, ultimele zile au adus o exacerbare violentă a focarelor.

Datele furnizate de Centrul interdepartamental pentru incendii forestiere arată că, din totalul de 893 de incendii active la nivel național, 209 sunt în prezent complet scăpate de sub control.

Ritmul de extindere a flăcărilor este alarmant: dacă săptămâna trecută suprafața totală afectată era de 1,6 milioane de hectare, ultimele raportări oficiale ale guvernului federal de la Ottawa indică faptul că aproape 2,8 milioane de hectare de vegetație au fost deja mistuite de flăcări de la începutul acestui an.