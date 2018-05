„Vasi” a fost transformat într-un brand de Gigi Becali, care invocă așa-zisele decizii ale patronului din acte al celor de la FCSB, deși toată lumea știe că Gigi n-a predat frâiele și el ia toate deciziile din viața echipei.

Vasi Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, a început să existe și-n ochii rivalilor, care-i apreciază activitatea.

Florin Bratu l-a lăudat pe Vasi Geambazi: ”Chiar există! Stă aproape 24 de ore la baza de la Berceni!”

„Vasi chiar există în viaţa echipei, este un tip pe care-l cunosc. Este foarte preocupat de activitatea sa, stă la baza din Berceni aproape 24 de ore din 24 şi face o treabă foarte bună.

Trebuie menţionat că ei, acum, sunt într-un proces de formare, pentru că această academie a fost dată în folosinţă de doar un an.

Ar trebui felicitaţi cei de la FCSB, pentru că, iată, au reuşit să ajungă în finala Cupei României la Under 19 într-un singur an. Iar faptul că au pierdut nu reprezintă un eșec”, a spus Florin Bratu.

Bratu, despre noul patron de la Dinamo: „Aștept să mă dea afară!”

Florin Bratu, antrenorul de la Dinamo, susține că nu știa de schimbarea patronului de la Dinamo.https://www.libertatea.ro/sport/gigi-becali-s-retras-2222466 Dacă Gigi Becali l-a „inventat” pe nepotul Vasile Geambazi, Ionuț Negoiță l-a luat drept „paravan” pe George Drăghia.

„Nu știu nimic. E foarte bine că s-a schimbat patronul. Aștept să mă dea afară acum, nu? (n.r. râde). Am contract, dar câți nu au contracte?”, a spus Florin Bratu, la Digi Sport.

„Nu a fost timp să discutăm. Am fost la Timișoara, ne-am întors ieri. Apoi, tot ieri am fost la Opera Română cu suporterii și a fost foarte frumos. Încă nu am vorbit cu nimeni. Nici nu am fost curios, până acum nu am discutat. Eu discut cu domnul David, care e președinte, cu domnul Negoiță, cu domnul Dănciulescu, care e lângă mine la Săftica în fiecare zi”, a completat „Bratone”.

