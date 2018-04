Gigi Becali s-a ”retras”, dar parcă n-ar renunța: Adio, dar rămân cu tine! Gigi Becali tot „amenință” cu ieșirea din fotbal și din viața publică. Ultimul „motiv” care l-a împins în „depresie” a fost votul de la FRF.

„Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangență. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federație și la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua.

Asta am decis, după ce a ieșit Burleanu președinte. Dacă vreți este și un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin și futsalul…”, a declarat Becali, după ce s-a validat realegerea lui Burleanu la „Casa Fotbalului”.

Cât l-a ținut? Nici 24 de ore. „Butoanele nu sunt ale lui Burleanu. Le-a inventat Mircea Sandu. Acum suportăm noi din 8 în 8 ani. Noi la Liga 1 aveam 14 voturi și fotbalul feminin are 29 de voturi. să-l punem pe Botezatu să intre în fotbal și să candideze el.

M-am retras. La 4 jumate dimineață am trimis adresa la club, iar clubul va informa Liga.Eu nu accept să fiu la mâna lui Burleanu și la Comisiile la care dă el comandă. Nu mă vreau să mai fiu. Am depus mandatul nepotului Vasile Geambazi. Va prelua toată activitatea. El finanțează de vreo 2 ani. Nu are el bani? Are mai mulți ca mine. Echipa nu are de suferit.

Eu respect votul. Așa e democrația, chiar dacă e și dictatura majorității. Au votat să fie sănătoși. Eu sunt dispus să revin în fotbal. Dar Burleanu trebuie să facă două lucuri. Trebuie să schimbe regula tirnaică prin care nu poți candida la FRF dacă nu ai fost doi ani în administrație.

Și trebui să-l schimbe pe Kyros Vassaras de la conducerea CCA. Dacă pune președinte român revin imediat în fotbal. Mă deranjează și mă simt jignit că arbitrajul e condus de un grec.

Nu îmi pasă de cine e președinte la Federație. Vreau doar să nu fie tiran și să nu îmi pună bețe în roate. Burleanu nu are ce să-mi dea și nici ce să-mi ia. M-am retras pentru că nu vreau să fiu într-o Federație condusă tiranic”, a declarat Becali la Pro X.

Cine-l mai crede pe omul care și-a construit imaginea grație fotbalului? Nimeni! Pentru că Gigi s-a „retras” din gură de „n” ori. A făcut-o când echipa n-a jucat bine, când jucătorii l-au dezamăgit. Nici el nu mai știe probabil toate „motivele” care l-au băgat în „depresie”. Iată doar câteva dintre „retragerile” lui Gigi, fie din fotbal, fie din viața publică.

Gigi Becali s-a ”retras”, dar parcă n-ar renunța. Păcăleala de pe 1 aprilie

Pe 1 aprilie, FCSB a învins-o chinuit pe CSM Poli Iași, scor 1-0. Spectacolul modest din teren l-a făcut pe Gigi să cedeze: „Sunt atât de amărat… Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun. Asta e echipa.

Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta. O să văd la finalul sezonului dacă mai stau în fotbal. Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta, să mă domine Iași acasă. Nu mai înțeleg nimic”.

Gigi Becali s-a ”retras”, dar parcă n-ar renunța. „Criza” provocată de Lazio

Anterioara „criză” a avut-o pe 22 februarie, după ce Lazio a măturat-o pe FCSB, scor 5-1: „O să vedem cât mai stau și eu în fotbal că poate mă retrag. Îmi fac păcate, mă cert cu lumea, poate-mi văd de treaba mea și îl las pe Talpan și cu asta basta. Nu mai vreau, nu mai, gata… nu cred că mai are rost. Dacă în doi ani pot să fac bani, să câștig din fotbal, bine. Dar dacă nu câștig bani, gata”.

În 2016, Gigi Becali n-a înțeles cum a pierdut titlul în fața Astrei, deși el a investit enorm în comparație cu rivala. „Sunt resemnat. Văd ce fac, cum, o să fac o strategie, o să rămân în fotbal aşa… cu un proiect d-ăsta… să ne distrăm. O să ies definitiv. Să văd cum găsesc portiţa! Şi ce dacă mi-a adus bucurii fotbalul? Am câstigat ani de viaţă? Nu”.

„Dacă nu fac bani, mă retrag”

Mergând înapoi pe firul „poveștii” lui Gigi Becali ca patron la Steaua / FCSB, descoperim și-n 2015 un episod similar, după ce echipa n-a reușit să se califice în grupe nici în Liga Campionilor, nici în Liga Europa.

„Fotbal înseamnă dacă fac bani. Dacă nu fac bani, mă retrag! Mi-am dat seama că e deșertăciune dacă nu fac bani. La Steaua, eu vreau să câștig bani, atât! Nu e normal așa?”. Dar acestea sunt doar ultimele „căderi”, pentru că numărul lor real nu-l mai știe probabil nici el.

S-a „retras” și din viața publică de câteva ori! „Are o dulceață frumoasă, care te fură!”

Gigi a avut momente când s-a lăudat că va ieși și din viața publică. „Definitiv și irevocabil” la el a însemnat pentru maximum o zi. Pe 16 decembrie 2008, după ce a fost învins la alegeri de Oana Mizil, Becali a cedat nervos: „Vă anunţ astăzi că mă retrag din viaţa publică. Adio! Nu am reuşit în politică şi aşa voi face. Simt că nu pot să trăiesc creştineşte dacă sunt în viaţa publică.

Voi ieşi în public doar la câteva luni, la o singură emisiune, că nu pot să ies chiar de tot din viaţa publică. Nu mă retrag în bârlog. Sunt încă leu-paraleu. Voi face o bancă, voi face o televiziune, voi fi în continuare patronul Stelei, iar hobby-ul meu va fi oieritul. Asta o să fac. Mă apuc din nou de oierit! Am şi un saivan în curte, la Palat, pentru 50 de oi! Mie îmi place oieritul, nu cititul”.

În 2013, când era la pușcărie, Gigi a scris „plângând” un comunicat pe care l-a citit Mihai Stoica: „Am ieşit definitiv şi irevocabil din viaţa publică. Nu mă mai hăituiți, pentru că nu vă voi mai da nicio declarație”.

Și-a mințit familia

Pe 3 aprilie 2015, Gigi a părăsit penitenciarul Poarta Albă convins să se „cumințească”. „La Judecata de apoi îmi dă ceva? Celebritatea, idolatrie este. Am aproape de 60 de ani, ce câștig dacă stau în viața publică? Mă vedeţi la fotbal, dar nu mai vorbesc. Cine pariază că nu se schimbă Becali, greşeşte. Cine pariază că s-a schimbat, câştigă.

Eu nu mai sunt Gigi. Eu sunt altul, eu nu mai jignesc, nu mai fac rău la oameni, pentru asta trebuie să ies din viaţa publică. Eu nu am putere să stau în viaţa publică. Planul meu de viitor este mântuirea”, a spus atunci Becali, dar, evident, nu s-a ținut de cuvânt.

Pe 5 mai 2015, Gigi revenea la vechea promisiune. „Este ultima seară când mai vorbesc și vă spun de ce. Am făcut niște dezvăluiri și s-a supărat familia. Mi-au spus fetele așa: tată, noi nu mai vrem să suferim. Eu le-am zis că nu mai au ce să-mi facă, dar ea mi-a zis că așa am zis și atunci, și noi am rămas cu traume, mama a rămas cu traume și bunica.

Nu uita tată că ți-au furat mașina și ne-am trezit cu mascații la ușă. Le-am dat dreptate și le-am promis să nu mai spun nimic”. Nici atunci nu s-a potolit.

Pe 18 septembrie 2015, Becali a mai promis o dată că gata, nu mai scoate o vorbă. „Când am ieşit din temniţă am promis familiei mele şi soţiei şi copiilor că ies din viaţa publică. Să mă ierte că nu m-am ţinut de cuvânt. Ştii, viaţa asta publică are o dulceaţă frumoasă care te fură şi mai ales voi, televiziunile, şi nu îţi dai seama. Mai dai un interviu, mai dai unul şi uite aşa am intrat iar”.