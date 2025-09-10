Florinel Coman, în vârstă de 27 de ani, a trecut prin clipe de groază în Qatar, după ce două bombe au explodat în apropierea hotelului în care era cazat, la Doha. Deflagrațiile au fost atât de puternice încât au zguduit clădirea, iar fotbalistul român a resimțit întreaga panică a momentului.

Soția sa, Ioana, a povestit totul pe rețelele de socializare, la scurt timp după incident. „Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris aceasta pe Instagram.

Florinel Coman a revenit în vara acestui an la Al-Gharafa, în Qatar, după ce împrumutul său la Cagliari, în Serie A, a ajuns la final. Incidentul de la Doha i-a speriat însă atât pe el, cât și pe apropiați, care au trăit cu emoții vești despre starea sa de siguranță.

Atacul cu rachete a vizat un complex rezidențial din Doha

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a asumat responsabilitatea deplină pentru această operațiune.

„Acţiunea de astăzi împotriva principalelor capete teroriste ale Hamas a fost o operaţiune israeliană complet independentă. Israelul a iniţiat-o, a desfăşurat-o şi îşi asumă întreaga responsabilitate”, a declarat Netanyahu. O sursă militară israeliană a confirmat că a fost vorba despre un raid aerian cu rachete.

Ținta a fost un complex rezidențial din capitala qatareză, unde locuiau negociatori ai Hamas implicați în discuții indirecte cu Israelul pentru un armistițiu în Gaza. Surse din Hamas susțin că persoanele vizate ar fi supraviețuit atacului.

