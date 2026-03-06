Oficialii competiției au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a lua o decizie finală privind desfășurarea Marelui Premiu din Bahrain și a Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Cele două cursele sunt programate în luna aprilie și reprezintă etapele a patra și a cincea din sezonul de Formula 1.

Cele două curse ar avea loc în aprilie

Bahrain ar trebui să găzduiască Marele Premiu în weekendul 10-12 aprilie, iar Arabia Saudită, o săptămână mai târziu, între 17 și 19 aprilie. Capitala Bahrainului, Manama, a fost recent vizată de un atac iranian, ceea ce a dus la anularea unui test programat de producătorul de anvelope Pirelli.

Deși startul sezonului nu pare afectat pentru moment, primele curse fiind programate în Australia, China și Japonia, oficialii competiției sunt obligați să ia rapid o decizie pentru etapele din Orientul Mijlociu.

„Următoarele trei curse sunt în Australia, China și Japonia, nu în Orientul Mijlociu. Acestea vor avea loc peste câteva săptămâni. Ca întotdeauna, monitorizăm îndeaproape orice situație și lucrăm cu autoritățile. Siguranța tuturor celor implicați în sport este prioritatea noastră”, au transmis reprezentanții Formula 1 într-un comunicat oficial.

Variante de rezervă analizate de organizatori

În cazul în care situația militară nu se stabilizează, există posibilitatea ca ambele curse să fie anulate complet din calendarul sezonului 2026. O reprogramare ar fi foarte dificilă, deoarece programul competiției este deja extrem de încărcat și nu există suficiente perioade libere pentru a integra două etape suplimentare.

Experții din motorsport spun că mutarea curselor în altă perioadă ar crea un program aproape imposibil pentru echipe. În calendar există doar câteva ferestre libere: o pauză de trei săptămâni în luna mai și tradiționala pauză de vară din august, când fabricile echipelor sunt obligate să fie închise cel puțin două săptămâni.

Chiar și așa, mutarea unei singure curse ar putea duce la organizarea a trei sau chiar patru weekenduri consecutive de competiție, ceea ce ar pune presiune uriașă pe echipe și pe personalul logistic.

În eventualitatea anulării etapelor din Orientul Mijlociu, au fost vehiculate mai multe locații care ar putea găzdui cursele în locul Bahrainului sau Arabiei Saudite. Printre variantele discutate se numără circuite din Portugalia, Italia sau Turcia.

Piloții cer o decizie responsabilă

În paddock-ul Formulei 1, piloții urmăresc cu atenție evoluția situației din Orientul Mijlociu. Mulți dintre ei au exprimat îngrijorări legate de securitatea evenimentelor sportive în contextul actual.

Pilotul francez Pierre Gasly a declarat că are încredere în decizia pe care o vor lua oficialii competiției: „Am încredere în oamenii care conduc Formula 1. Sunt foarte multe lucruri în joc. Am familie și prieteni care locuiesc în Orientul Mijlociu, iar ceea ce se întâmplă acum este dificil de înțeles. Sperăm că situația se va îmbunătăți și Formula 1 va lua decizia corectă pentru toți”.

La rândul său, președintele Federației Internaționale de Automobilism, Mohammed Ben Sulayem, a transmis un mesaj de solidaritate pentru persoanele afectate de conflict. Oficialul a subliniat că organizația monitorizează constant situația și va lua deciziile necesare pentru protejarea tuturor celor implicați în competiții.

În următoarele două săptămâni, conducerea din Formula 1 ar trebui să stabilească dacă etapele din Bahrain și Arabia Saudită pot avea loc în condiții de siguranță. În cazul în care tensiunile militare vor continua, sezonul 2026 ar putea suferi modificări.

