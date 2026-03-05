Circuitul Albert Park din Melbourne devine, ca în fiecare început de sezon, locul în care speranțele prind viteză, iar echipele își măsoară pentru prima dată forțele în lupta pentru titlu. Cu viraje rapide, zone tehnice și o atmosferă unică, circuitul din Melbourne a devenit, încă din 1996, unul dintre reperele calendarului Formula 1 și locul unde au început multe dintre poveștile memorabile ale Marelui Circ.

Calificările sunt pe Antena 3, cursa se vede pe Antena 1

Noul an competițional aduce tehnologii îmbunătățite, strategii atent pregătite și o dorință uriașă de afirmare din partea piloților, care vor să înceapă sezonul cu dreptul. Rivalitățile din trecut continuă, ambițiile sunt mai mari ca niciodată, iar fiecare echipă vine la start cu monoposturi perfecționate și planuri îndrăznețe pentru primele puncte ale anului.

Un nou sezon, noi provocări și aceeași adrenalină care ține milioane de fani cu sufletul la gură. Toate privirile sunt îndreptate acum spre Australia, acolo unde se scrie primul capitol al sezonului.

Programul Marelui Premiu din Australia 2026

Vineri, 6 martie 2026:

antrenament 1: ora 03.30 – AntenaPLAY

antrenament 2: ora 07.00 – AntenaPLAY

Sâmbătă, 7 martie 2026:

antrenament 3: ora 03.30 – AntenaPLAY

calificări: ora 07.00 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 8 martie 2026:

cursa: ora 06.00 – Antena 1 și AntenaPLAY