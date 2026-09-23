Cele mai ieftine hoteluri de lux, recomandate de Ghidul Michelin. O noapte de cazare începe de la 95 de euro

Ghidul Michelin a lansat cea de-a doua ediție a selecției sale globale de hoteluri distinse cu una, două sau trei „Chei Michelin”, echivalentul faimoaselor stele acordate restaurantelor de top.

Deși multe dintre proprietățile de cinci stele prezente în clasament au tarife exorbitante care pot depăși 5.000 de euro pe noapte, ghidul include și opțiuni surprinzător de accesibile pentru turiștii care își doresc o experiență de cazare memorabilă fără un buget uriaș, relatează publicația Euronews.

Pentru selecția din 2026, inspectorii Ghidului Michelin au evidențiat mai multe proprietăți deosebite din Europa unde tariful pentru o noapte de cazare variază între 95 și 220 de euro, în special dacă rezervările sunt făcute în afara vârfurilor de sezon.

Italia domină clasamentul european în ceea ce privește numărul total de distincții, având 224 de proprietăți premiate cu Chei Michelin. Printre cele mai avantajoase opțiuni din punct de vedere financiar se numără La Barchessa di Villa Pisani, situată în apropiere de Vicenza.

Unitatea de cazare în stil renascentist dispune de doar 15 camere și face parte din situl inclus în patrimoniul mondial UNESCO care cuprinde vilele palladiene din regiunea Veneto. O noapte de cazare în acest domeniu istoric pornește de la aproximativ 155 de euro.

Franța urmează îndeaproape cu 220 de hoteluri distinse. În localitatea Grignan, aproape de un castel medieval și de câmpurile de levănțică, proprietatea Le Clair de la Plume oferă cazare de la 160 de euro pe noapte. Locația găzduiește și un restaurant oponim renumit, la rândul său premiat de ghidul gastronomic.

Marea Britanie numără 131 de cazări distinse cu Chei Michelin. Printre cele mai accesibile se află Tillingham Winery, un domeniu viticol din regiunea Rye care pune la dispoziție 11 camere și corturi elegante de glamping, alături de un restaurant de top, la tarife de aproximativ 218 euro pe noapte.

În Spania, unde au fost acordate 122 de distincții, Can Mascort Eco Hotel din regiunea Costa Brava este una dintre cele mai economice variante. Clădirea istorică din secolul al XVII-lea restaurată cu atenție pune accent pe sustenabilitate și stare de bine, punând la dispoziție un spa inspirat din băile romane, la prețuri cuprinse între 95 și 157 de euro pe noapte.

În Grecia, dintre cele 74 de proprietăți distinse, Montanema Handmade Village din regiunea Tesalia oferă tarife de aproximativ 220 de euro pe noapte în lunile de primăvară și toamnă, punând la dispoziția oaspeților o saună amenajată într-o grotă naturală.