Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a murit la doar 43 de ani, prin eutanasiere, în Belgia. Înainte de deces a lăsat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

„Acum depun armele”

Arnaud Denis mai avea doar câteva ore – poate chiar câteva minute – când și-a luat rămas- bun public. Ar fi putut alege un citat din Molière, Wilde sau Laclos, în schimb, a scris un mesaj lung pe Facebook, relatează La razon.

Mai mult decât un rămas-bun, a fost și actul final al unei bătălii pe care o ducea de trei ani împotriva propriului corp și împotriva sistemului de sănătate care îl abandonase.

„Am pus capăt abuzurilor medicale”, a scris el. „Acum depun armele. Este dreptul meu.” La scurt timp după aceea, actorul și regizorul francez a murit prin eutanasiere la Namur, Belgia. Avea 43 de ani.

Avocatul său, Philippe Courtois, a confirmat că decizia a fost consultată cu trei medici belgieni. Denis se afla în îngrijiri paliative în Belgia de câteva luni și își anunțase intenția de a solicita eutanasierea la începutul anului.

Potrivit lui Courtois, acesta ajunsese într-un punct în care „corpul său nu-l mai putea susține” și își pierduse progresiv autonomia.

„Nu am avut acces la îngrijiri paliative în Franța”

În mesajul emoționat, Denis scrie: „(...) Nu am avut acces la îngrijiri paliative în Franța, în ciuda solicitărilor mele, chiar dacă sunt imobilizat la pat. Cineva din programul de îngrijire nu și-a făcut treaba la timp, iar după aceea a fost prea târziu.

Nu mulțumesc Departamentului de Urgență de la Spitalul Lariboisière pentru că a refuzat în mod repetat să-mi înregistreze programările, ceea ce este împotriva drepturilor pacienților, în timp ce sufeream de dureri de cap atroce și tocmai îmi pierdusem 20% din auzul bilateral, precum și o parte din vedere. E vorba de vârstă, domnule. Da, la 40 de ani, este normal să-ți pierzi capacitatea de a merge, să-ți pierzi auzul și să ai brusc vederea încețoșată, desigur. Când am cerut să fiu înregistrat, mi-au aruncat dosarul, spunând: Din moment ce insistați atât de mult. Mi-au vorbit ca și cum aș fi fost un animal, când tot ce ceream era ajutor.

În general, oamenii cred, oarecum naiv, că tot ce trebuie pentru a te însănătoși și a primi tratament este „să mergi la spital”. Din păcate, nu este adevărat. Și eu credeam asta, înainte să fiu victima unor erori medicale repetate. Am fost puțin naiv. Dosarul meu medical este plin de greșeli grave (...).

O operație obișnuită s-a transformat într-un coșmar

Povestea a început pe 17 iulie 2023. Denis a fost operat pentru o hernie inghinală și i s-a implantat o proteză din polipropilenă. De atunci, așa cum a povestit în repetate rânduri, a început o deteriorare fizică ce, în cele din urmă, i-a distrus viața. A experimentat dureri intense, greață, tremor și diverse probleme digestive și neurologice. În trei luni, a slăbit 17 kilograme.

O vreme, medicii nu au văzut nicio legătură între operație și simptomele sale. Ulterior, un chirurg a ridicat posibilitatea unei intoleranțe la materialul implantat.

Denis a călătorit chiar și în Statele Unite pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a protezei. Procedura, care a costat în jur de 40.000 de euro, nu i-a redat viața anterioară. Starea sa a continuat să se deterioreze.

Ca urmare a suferinței sale, el a creat Asociația Victimes françaises des prothèses de hernies (Victime franceze ale protezelor de hernie), unde au început să se adune mărturii de la alți pacienți, care atribuiau complicații grave acestui tip de implant.

Avocatul său spune că există o problemă de sănătate insuficient recunoscută la nivelul sistemului medical. Relația specifică dintre simptomele lui Denis și implant a făcut obiectul unor controverse medicale și juridice.

A cerut deschiderea unei anchete judiciare

De aceea, ultima sa postare nu a fost un rămas-bun sentimental. Denis a menționat medici, instituții medicale și producătorul protezei sale drept vinovați și le-a încredințat celor rămași sarcina de a continua lupta.

Actorul depusese o plângere pentru vătămare corporală din culpă la 5 ianuarie 2026, dar aceasta a fost respinsă la sfârșitul lunii august „din cauza probelor insuficiente privind existența unei infracțiuni ”.

Într-o declarație publicată pe 18 septembrie de grupul media Ebra, Arnaud Denis s-a declarat „indignat și dezamăgit” de hotărâre:

„Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”. Avocatul său a anunțat că a depus o nouă plângere pe 18 septembrie, de data aceasta cu o acțiune civilă, pentru a obține „deschiderea unei anchete judiciare ”.

Familia și prietenii i-au fost alături la Namur, inclusiv actrița Delphine Depardieu, cu care lucrase îndeaproape. Ea a povestit ulterior că a plecat ușurat, „aproape cu un zâmbet”.