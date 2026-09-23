Semnal de alarmă de la Poliția Capitalei: „Prea mulți români își pierd banii din doar câteva click-uri!” Ghid complet împotriva celor 4 mari fraude online

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Poliția Română desfășoară la nivel național, în perioada 21-25 septembrie 2026, o nouă ediție a campaniei „Săptămâna prevenirii criminalității”. În cea de-a doua zi, dedicată exclusiv siguranței digitale, Poliția Capitalei, prin Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității, s-a mutat în Pasajul Universității din București cu un mesaj direct pentru trecători: atenție la capcanele din mediul online, unde conturile vă pot fi golite în câteva secunde! Libertatea a stat de vorbă cu cmș. Mihai Mădălin Mincu, șeful Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliția Capitalei, aflat în Pasajul de la Universitate, unde le explica trecătorilor despre fraudele online.
Tabloul statistic al fraudelor: Cât ne costă lipsa de atenție?
Dimensiunea acestei vulnerabilități este confirmată de datele adunate chiar de autorități: în cadrul unui experiment derulat în proiectul național #SiguranțaOnline (derulat de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC și Asociația Română a Băncilor - ARB în 2021), în doar 6 zile de teste, peste 6.700 de persoane au dat click pe bannere-fictive de tip phishing. Dintre aceștia, 55% au căutat un „câștig sigur”, 38% electrocasnice, 5% investiții garantate și 2% o vacanță de vis. Cei mai predispuși să dea click pe iluzii financiare au fost bărbații (60%), cu vârste între 35 și 54 de ani.
Statisticile formulate în cadrul proiectului național #SigurantaOnline (derulat de Poliția Română, DNSC și Asociația Română a Băncilor) arată că o singură metodă de fraudă – cum ar fi falsul credit bancar sau investițiile fictive – generează pierderi de milioane de euro anual din conturile românilor.
„Prea mulți au fost care și-au golit conturile fără să își dorească treaba asta. De recuperat reușim să recuperăm, dar uneori este prea târziu, oamenii ajung la noi prea târziu. Odată ce s-a făcut un transfer prin bancă, chiar dacă noi sunăm, de cele mai multe ori, banca nu mai poate opri tranzacția”, a precizat pentru Libertatea cmș. Mihai Mădălin Mincu, șeful Serviciului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliția Capitalei, aflat în Pasajul de la Universitate, unde le explica trecătorilor despre fraudele online.
Trei fraude sunt raportate în fiecare oră în România. „Se exploatează vulnerabilitatea umană, ingineria socială”
Profilul victimelor: De la tineri din IT la vârstnici vulnerabili
Polițiștii desființează ideea preconcepută conform căreia doar persoanele în vârstă sau fără studii cad în plasă. Mecanismul de manipulare al atacatorilor este conceput să funcționeze indiferent de pregătirea profesională.
„Ultimele cazuri nu au reliefat neapărat o victimă sigură. Am avut oameni în vârstă, dar și oameni tineri care aveau joburi foarte OK. Presiunea aceasta psihologică duce cumva către acțiuni pe care noi nu le conștientizăm în momentul acela. Când ești contactat de cineva și ți se promite că îți dă exact suma cerută, apare un impuls care te face să iei lucrurile mai superficial”, a explicat cmș. Mihai Mădălin Mincu
În cazul persoanelor vârstnice, dincolo de spațiul virtual, metoda clasică „Accidentul” continuă să facă victime, la fel și capcanele de tip „ai câștigat un premiu / un telefon, doar răspunde la o întrebare simplă”.
Cele 4 mari metode de înșelăciune prezentate în Pasajul Universității
Anchetatorii au împărțit în patru mari categorii schemele folosite în prezent de atacatori:
Ce trebuie să faci când primești o solicitare suspectă?
Programul complet al „Săptămânii Prevenirii Criminalității”
Activitățile organizate de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române au loc pe tot parcursul săptămânii 21-25 septembrie 2026, acoperind cele mai importante teme de siguranță publică:
Unde raportezi o fraudă online?
„Să știți că se fac eforturi foarte mari și sunt foarte multe rezultate. Oamenii din poliție muncesc pe partea de combatere, dar este crucial ca și cetățenii să fie atenți și să se adreseze imediat autorităților dacă au fost păgubiți”, a concluzionat reprezentantul Poliției Capitalei.
O altă metodă de fraudă online este mesajul fals în care ți se cer 2.480 de lei ca să ți se deblocheze telefonul.