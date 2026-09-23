Donald Trump a anunțat planurile sale de a amplasa un port pentru drone pe acoperișul noii săli de bal de la Casa Albă. Însă, la doar câțiva metri distanță, pe o clădire a Departamentului Trezoreriei, Secret Service operează deja o astfel de bază, echipată cu UAV-uri gata să fie lansate pentru supraveghere aeriană în caz de amenințări.

Viziunea lui Trump: un port pentru drone de ultimă generație

Donald Trump a adăugat o nouă caracteristică neașteptată proiectului său ambițios de la Casa Albă. Președintele american susține că noua sală de bal, construită pe locul fostei Aripi de Est, va fi echipată pe acoperiș cu un port de drone destinat să protejeze întregul complex prezidențial împotriva amenințărilor aeriene.

Cu toate acestea, Secret Service operează deja propriul sistem defensiv bazat pe drone de pe o clădire din imediata vecinătate a Casei Albe, relatează Associated Press. Secret Service utilizează o metodă denumită „drona ca prim răspuns”, care presupune lansarea rapidă a dronelor pentru a monitoriza perimetrul și a evalua posibilele riscuri. Aceste drone sunt depozitate în cutii gri rezistente la intemperii și pot fi activate la comandă.

Planul președintelui Trump include drone mari, inspirate de cele utilizate în misiuni militare, și este descris de experți ca fiind „fantezist”.

„Dacă o dronă se apropie suficient de mult de Casa Albă încât să fie nevoie de o intervenție, deja ar fi prea târziu”, a explicat Matt Sloane, cofondator al SkyfireAI, companie specializată în software pentru drone utilizate de agențiile de siguranță publică.

Trump a declarat că extinderea planurilor sale pentru sala de bal a fost făcută la cererea oficialilor militari ai SUA, care „au dorit o capacitate mai mare de drone”. Pe rețelele sociale, el a susținut că portul său ar putea deveni „cel mai sofisticat din lume”. Cu toate acestea, Casa Albă nu a oferit detalii clare despre tipurile de drone ce vor fi utilizate sau despre scopurile lor tactice.

Planul președintelui este contestat

Planul de a instala un port pentru drone pe acoperișul Casei Albe întâmpină obstacole logistice majore, mai ales având în vedere spațiul aerian aglomerat din jurul Washingtonului. Vecinătatea aeroportului Reagan și a rutelor avioanelor militare complică și mai mult lucrurile.

„Cine ar fi responsabil pentru supraveghere și cum ar fi gestionată coordonarea cu traficul aerian comercial?”, se întreabă Javed Ali, fost membru al Consiliului Național de Securitate al SUA, citat de Associated Press.

În plus, incidentele recente au scos în evidență complexitatea reglementărilor federale. La începutul anului 2026, armata americană a doborât o dronă cu ajutorul unui laser în apropiere de El Paso, Texas, doar pentru a descoperi că aceasta aparținea Vămii și Protecției Frontierelor. Incidentul a dus la închiderea temporară a spațiului aerian local.

Serviciul Secret și alte agenții federale au intensificat utilizarea dronelor de supraveghere începând cu tentativa de asasinat asupra lui Trump din 2024 la un miting din Butler, Pennsylvania. La scurt timp după incident, dronele au devenit o prezență obișnuită la mitinguri și evenimente oficiale de amploare.

Casa Albă, transformată într-o „fortăreață”?

Criticii proiectului lui Trump susțin că transformarea Casei Albe într-o fortăreață contravine misiunii sale simbolice de „casă a poporului”.

Edward Lengel, fost istoric-șef al Asociației Istorice a Casei Albe, a declarat: „Se transformă într-un arici uriaș, cu țepii îndreptați împotriva oamenilor și a lumii”.

Recent, președintele american i-a dat o nouă direcție strategică și Arcului de Triumf din Washington D.C. pe care îl propune pentru capitala Statelor Unite. Acesta nu va fi doar un simplu simbol arhitectural, ci și un complex militar defensiv de ultimă generație, echipat cu tehnologie aeriană și puncte de observație pentru lunetiști.