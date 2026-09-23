Părinții din familiile monoparentale ar putea beneficia de trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Dacă va fi aprobat și de Camera Deputaților, părinții care își cresc singuri copiii ar putea ajunge la 23 de zile de concediu de odihnă pe an, față de minimum 20 de zile în prezent, conform Digi24.

Trei zile de concediu în plus pentru părinții singuri

Proiectul de lege prevede acordarea a trei zile suplimentare de concediu de odihnă pentru părinții din familiile monoparentale.

Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri.

Măsura nu se aplică însă deocamdată. Proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este for decizional.

Dacă va fi adoptat și promulgat, părinții care își cresc singuri copiii ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă anual.

În prezent, legislația muncii prevede un concediu de odihnă anual de cel puțin 20 de zile lucrătoare.

Cine ar putea beneficia de cele 3 zile suplimentare

Măsura se adresează părinților din familiile monoparentale, adică persoanelor care își cresc singure copiii.

Inițiatorii proiectului susțin că această categorie de salariați are responsabilități suplimentare, deoarece același părinte trebuie să asigure atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei.

Cele trei zile suplimentare de concediu ar putea oferi mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și pentru rezolvarea responsabilităților familiale.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică indică faptul că, în 2025, în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii.

Mama este părintele care își crește singur copiii în circa 85% din cazuri.

Inițiatorii proiectului consideră că situația acestor familii justifică acordarea unor zile suplimentare de concediu de odihnă.

Măsura ar avea rolul de a permite părinților să își gestioneze mai ușor obligațiile familiale și profesionale.

Proiectul trebuie votat de Camera Deputaților

Votul din Senat nu înseamnă că cele trei zile suplimentare de concediu au intrat deja în vigoare.

Proiectul trebuie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ulterior, dacă legea va fi adoptată în forma necesară, aceasta trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Abia după parcurgerea acestor etape prevederile privind cele trei zile suplimentare de concediu de odihnă ar putea deveni aplicabile.