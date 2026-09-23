Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, 23 septembrie, în intervenţia avută la Adunarea Generală a ONU de la New York, că există o amenințare la adresa democrației care este mai puțin băgată în seamă: manipularea prin intermediul reţelelor sociale.

Nicușor Dan: „Dacă mii de conturi false se exprimă coordonat, vocea individului nu mai este auzită și libertatea de exprimare este încălcată”

„Ne aflăm la Organizația Națiunilor Unite și voi vorbi despre relațiile dintre națiuni. Dar permiteți-mi mai întâi să vă atrag atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor noastre căreia, în opinia mea, nu i se acordă atenția pe care o merită. Manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Principiul fundamental al democrației este: o persoană, o voce, un vot. Dar dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este încălcată. Iar dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de o persoană, îi descurajează pe ceilalți să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este încălcată”, a spus Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru, Oana Țoiu și Marius Lazurca au fost în sală

El s-a referit apoi la diferența dintre un sistem comunist și „libertatea de a alege și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală”.

„Această alegere a transformat România într-una din cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare. România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată. Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie modelează industriile viitorului: inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologii de apărare, producție avansată și robotică”, a adăugat președintele.

Mirabela Grădinaru (partenera președintelui), Oana Țoiu (ministru de Externe) și Marius Lazurca (consilier prezidențial) au fost în sala unde Nicușor Dan a vorbit la Adunarea Generală a ONU de la New York

România va susține în continuare și Republica Moldova, și Ucraina, afirmă președintele

Nicușor Dan a vorbit și despre războiul „ilegal, neprovocat, nejustificat”, dus de Rusia împotriva Ucrainei, țara condusă de Vladimir Putin fiind un membru permanent al Consiliului de Securitate.

„Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă. În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atâta timp cât este nevoie”, a subliniat șeful statului.

Nicușor Dan a mai afirmat că România va continua să susțină și Republica Moldova, „a doua țară cea mai afectată de acest război”: „Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice”.

Nicușor Dan spune că România va crește cheltuielile cu apărarea, „din păcate”

Președintele a mai precizat că România este obligată să crească cheltuielile cu apărarea: „Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare. România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportat la PIB, fiind în acest an la 3,7%”.

„Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei”, a explicat șeful statului.