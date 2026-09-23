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De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului

Ana Maria Teodorescu
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De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
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Legumele își pot pierde prospețimea destul de repede, chiar și dacă sunt ținute în sertarul special al frigiderului. Uneori se înmoaie, alteori se ofilesc sau încep să se strice din cauza apei care se adună în ambalaje și pe fundul sertarului. Un burete curat poate fi de folos în această situație, deoarece absoarbe picăturile de apă care se formează în jurul alimentelor. Trucul este simplu, însă rezultatele lui depind și de felul în care sunt așezate și păstrate legumele.

Cuprins:

De ce să pui un burete în sertarul cu legume

În interiorul frigiderului există suficientă umiditate pentru ca legumele să nu se usuce repede. În anumite condiții, însă, o parte din această umezeală este prea ridicată și se poate transforma în picături de apă care se strâng pe pereții sertarului sau pe fundul acestuia.

Un burete așezat pe fundul sertarului poate absorbi apa care ajunge în zona respectivă. Astfel, legumele nu mai stau direct pe o suprafață udă, iar frunzele sau cojile lor sunt mai puțin expuse la apa care le poate înmuia sau chiar strica.

Buretele obișnuit este util în special atunci când există mult condens și apa ajunge pe fundul compartimentului cu legume.

Cum se folosește corect buretele în sertarul cu legume

Alege un burete nou, curat, fără parfum și fără substanțe de curățare. Nu folosi unul care a stat lângă chiuvetă, chiar dacă pare bine clătit, deoarece poate păstra resturi de detergent și tot felul de microbi.

Spală mai întâi sertarul, apoi șterge-l bine. Așază buretele uscat într-un colț sau într-o zonă în care observi că se adună de obicei apa. Legumele pot fi puse deasupra numai dacă sunt protejate de o pungă sau de un recipient, dar este mai bine ca buretele să rămână liber lângă ele, fără să fie strivit sub greutatea alimentelor.

Verifică-l la câteva zile. Dacă s-a umezit, scoate-l, spală-l și lasă-l să se usuce complet înainte de a-l pune la loc. În cazul în care capătă miros, își schimbă culoarea sau nu mai poate fi curățat bine, trebuie înlocuit. Un burete lăsat umed mult timp în frigider ajunge să creeze o altă problemă, în loc să rezolve una.

Trucul poate fi folosit și cu doi bureți mai mici, așezați în părțile opuse ale unui sertar mare. Dacă se strânge atât de multă apă încât buretele se îmbibă foarte repede, merită verificat dacă orificiile sertarului sunt reglate corect sau dacă frigiderul funcționează la temperatura potrivită.

Află și ce se întâmplă dacă ții frigiderul prea plin

De ce există un sertar special pentru legume

Sertarul pentru legume nu are doar rolul de a separa alimentele unele de altele, așa cum am putea fi tentați să credem. Spațiul închis limitează circulația aerului rece și uscat din restul frigiderului, păstrând mai multă umiditate în jurul legumelor. Acest lucru este important pentru salată, spanac, broccoli, morcovi, țelină și alte legume care se ofilesc atunci când pierd apă.

Unele frigidere au un buton sau un cursor cu ajutorul căruia poate fi reglată umiditatea. Poziția pentru umiditate ridicată închide în mare parte orificiile sertarului și este potrivită pentru legumele care se usucă mai ușor. Poziția pentru umiditate scăzută permite o circulație mai bună a aerului și este folosită mai ales pentru fructele coapte și pentru alimentele care se păstrează mai bine atunci când excesul de umezeală este eliminat.

Prin urmare, scopul nu este ca sertarul să fie cât mai uscat. Legumele au nevoie de un mediu suficient de umed pentru a-și păstra prospețimea, dar nu este bine să stea în apă sau să fie acoperite permanent de condens. Buretele poate prelua picăturile de apă adunate pe fundul sertarului, lăsând însă umiditatea din aer.

Legumele nu trebuie puse ude în frigider

Una dintre cele mai simple metode de a păstra legumele mai bine în frigider este să nu le depozitezi acoperite de apă. Dacă ai spălat salata, spanacul, ardeii sau alte legume înainte de a le pune în frigider, lasă-le să se scurgă și usucă-le cât mai bine. Pentru frunze poți folosi o centrifugă de salată sau un prosop curat de bucătărie.

În general, legumele rezistă mai bine dacă sunt spălate înainte de preparare, nu imediat după cumpărare. Umezeala rămasă pe suprafața lor poate să le strice mai repede, mai ales în cazul frunzelor, ciupercilor și legumelor mai sensibile.

Dacă preferi totuși să le speli din timp, uscarea temeinică este esențială.

Cum păstrezi legumele cu frunze în frigider

Salata, spanacul, rucola și verdețurile pierd repede apă și se ofilesc dacă sunt lăsate neprotejate în frigider. După ce au fost îndepărtate frunzele stricate, acestea pot fi păstrate într-o pungă care nu este închisă foarte strâns sau într-o caserolă încăpătoare. Un prosop de hârtie pus în recipient poate prelua picăturile care apar direct între frunze.

Prosopul trebuie schimbat când se udă. Rolul său este asemănător cu cel al buretelui, dar acționează chiar în ambalajul legumelor. Niciunul dintre aceste trucuri nu poate salva frunzele deja stricate, de aceea este bine ca ele să fie verificate înainte de a le pune în frigider. Altfel, le vor strica și pe celelalte.

Pătrunjelul, mărarul și alte verdețuri pot fi păstrate și cu tulpinile într-un pahar cu puțină apă, acoperite lejer cu o pungă, dacă există suficient spațiu în frigider. Apa trebuie schimbată regulat, iar frunzele nu trebuie să rămână scufundate.

Ce legume preferă o umiditate mai ridicată

Sertarul cu umiditate ridicată este potrivit pentru majoritatea legumelor care se ofilesc ușor: salată, spanac, varză, broccoli, conopidă, morcovi, ridichi, țelină, sparanghel și verdețuri.

Morcovilor, ridichilor și sfeclei li se pot îndepărta frunzele înainte de depozitare. Dacă sunt păstrate împreună cu rădăcina, frunzele continuă să consume apă, iar leguma se poate înmuia mai repede.

Broccoli și conopida se păstrează mai bine într-o pungă lejeră sau perforată, care reduce pierderea apei fără să rețină prea mult condens. Dacă punga este complet închisă și în interior apar multe picături, deschide-o puțin sau schimb-o.

De ce nu este bine să amesteci toate fructele și legumele în sertarul frigiderului

Legume și fructe în sertarele frigiderului
Legume și fructe în sertarele frigiderului

Merele, perele, piersicile, avocado și alte fructe continuă să se coacă și după recoltare. În acest timp eliberează etilenă, un gaz produs în mod natural de plante. Într-un spațiu mic și închis, etilena poate grăbi îngălbenirea, înmuierea sau alterarea unor legume mai sensibile.

Broccoli, conopida, castraveții, salata și verdețurile se numără printre alimentele care pot avea de suferit dacă sunt păstrate lângă fructe care eliberează multă etilenă. De exemplu, broccoli se poate îngălbeni mai repede, iar castraveții își pot pierde mai repede culoarea și fermitatea.

Dacă frigiderul are două sertare, este practic să păstrezi legumele într-unul, iar fructele coapte în celălalt. Dacă există un singur sertar, fructele pot fi ținute pe un raft, în ambalaje separate, fără să fie îngrămădite printre legume.

Descoperă și alte fructe și legume care nu se păstrează împreună

Nu toate legumele se păstrează în frigider

Cartofii se păstrează într-un loc răcoros, întunecat și bine aerisit, nu în sertarul frigiderului. Ceapa uscată și usturoiul întreg preferă, de asemenea, un spațiu uscat și aerisit. Cartofii și ceapa nu ar trebui ținuți lipiți unii de alții, deoarece se pot altera mai repede.

Roșiile își păstrează mai bine gustul și textura la temperatura camerei, mai ales dacă nu sunt încă bine coapte. Când sunt foarte coapte și nu urmează să fie consumate imediat, pot fi ținute pentru scurt timp în frigider, apoi scoase înainte de masă.

Ardeii, castraveții, dovleceii și vinetele pot fi păstrați în frigider, însă sunt sensibili la temperaturi foarte scăzute și nu trebuie împinși până în zona cea mai rece, aproape de peretele din spate. În unele frigidere, alimentele așezate acolo pot îngheța parțial și se înmoaie după decongelare.

Orice legumă tăiată trebuie pusă la frigider într-un recipient curat și bine închis. În măsura în care este posibil, legumele se păstrează întregi și se taie înainte de folosire, astfel își mențin mai bine textura și gustul.

Temperatura la care se țin legumele în frigider

Pentru păstrarea alimentelor în siguranță, frigiderul trebuie să aibă cel mult 4 °C.

Sertarul nu trebuie umplut până când legumele sunt presate unele peste altele. Când nu se mai vede ce se află în spate sau pe fund, alimentele uitate ajung să se strice și pot afecta și celelalte produse din jur. Este mai practic să așezi în față legumele care trebuie consumate primele și să verifici sertarul înainte de fiecare cumpărătură.

Îndepărtează imediat frunzele deja moi, legumele lovite și alimentele pe care a apărut mucegai. Spală compartimentul periodic cu apă caldă și detergent de vase, apoi clătește-l și usucă-l bine înainte de a pune alimentele la loc.

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Tags: evergreen Sfaturi utile curiozități
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