Cât costă să călătorești singur în vacanță. Destinațiile cu cea mai mare „taxă pe solitudine” și unde poți merge ieftin de unul singur

Călătoriile pe cont propriu au cunoscut un adevărat boom în ultimii ani, tot mai mulți oameni alegând să exploreze lumea neînsoțiți pentru a bifa destinații de pe lista de dorințe. Datele recente din industrie arată că numărul zborurilor rezervate de persoane singure a crescut cu 89% în ultimul deceniu, femeile fiind categoria care îmbrățișează cel mai mult această formă de libertate. Cu toate acestea, în ciuda cererii uriașe, industria turismului continuă să îi penalizeze financiar pe cei care aleg să meargă în vacanță fără partener.

O analiză recentă realizată de platforma Travel Supermarket și citată de Daily Mail a scos la iveală diferențele uriașe de preț dintre tarifele achitate de persoanele solo și cele plătite de cupluri, care pot împărți costul camerei și al altor facilități.

Studiul a calculat așa-numita „taxă pe solitudine” comparând prețul mediu al unui sejur de șapte nopți pentru un singur adult cu prețul mediu per persoană în cazul a doi adulți care împart aceeași cameră.

Barcelona ocupă primul loc în topul celor mai scumpe destinații pentru persoanele care călătoresc singure. În capitala Cataloniei, un turist solo plătește în medie cu 84% mai mult decât o persoană aflată într-un cuplu. O săptămână de vacanță în orașul spaniol ajunge la aproximativ 2.150 de euro pentru o singură persoană, comparativ cu 1.170 de euro de persoană în cazul unui cuplu.

Insula grecească Corfu se clasează pe locul al doilea în topul penalizărilor financiare, un sejur solo fiind cu 81% mai scump. Pe poziția a treia urmează Ibiza, unde explorarea vieții de noapte și a restaurantelor locale aduce costuri cu 80,4% mai mari pentru cei neînsoțiți. Topul celor mai scumpe cinci destinații este completat de metropola New York, cu o diferență de 71,5%, și de orașul Marrakech din Maroc, unde turiștii solo achită cu 70,6% mai mult.

La polul opus, există și regiuni globale unde disparitățile de preț sunt mult mai blânde cu bugetul celor care călătoresc singuri. Regiunea de coastă Khao Lak din sudul Thailandei reprezintă cea mai ieftină opțiune din analiza realizată. Un sejur de o săptămână costă în medie 1.640 de euro pentru o persoană singură și 1.350 de euro per persoană pentru un cuplu, ceea ce înseamnă o diferență de doar 21,4%.

Insula Phuket, tot din Thailanda, ocupă locul al doilea printre cele mai accesibile opțiuni, având o „taxă pe solitudine” de doar 23%. În Europa, regiunea Burgas din Bulgaria se dovedește extrem de prietenoasă cu persoanele neînsoțite, diferența de cost fiind de numai 30,6%.