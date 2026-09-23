De ce a murit, de fapt, actrița Hayden Panettiere. Anunțul medicilor legiști după autopsie

Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă pe 16 august 2026, într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud. În locuință se aflau iubitul ei, Brian Hickerson, și fratele acestuia, Zach Hickerson.

Potrivit raportului întocmit de Biroul Medicilor Legiști din comitatul Greenville și obținut de Associated Press, în organismul lui Hayden Panettiere au fost identificate mai multe substanțe.

Printre acestea se aflau fentanylul și un produs chimic rezultat din acesta, precum și alprazolam, un medicament utilizat împotriva anxietății.

În organismul actriței au mai fost găsite un relaxant muscular și o substanță folosită pentru tratarea depresiei majore și a altor afecțiuni psihice grave. Medicii legiști au stabilit că decesul a fost provocat de o supradoză accidentală care a implicat combinația acestor substanțe.

Autopsia nu a evidențiat leziuni traumatice care să fi contribuit la moartea actriței. Paramediicii chemați la apartament au încercat timp de peste 40 de minute să o resusciteze, efectuând inclusiv manevre avansate de resuscitare, însă Hayden Panettiere nu a mai putut fi salvată.

Ancheta autorităților nu este însă încheiată. Kasey Kitchen, reprezentanta familiei, a transmis pentru Associated Press că investigația este încă în desfășurare și că dosarul este unul complex. Poliția din Greenville a confirmat, de asemenea, că cercetările continuă.

Pastile găsite în apartament

Raportul detaliat consultat de Associated Press oferă și informații despre ceea ce au găsit anchetatorii în apartamentul în care a murit actrița. Un adjunct principal al medicului legist a descoperit pe o masă mai multe pastile albastre presate și un pai. Ulterior, acestea au fost testate pozitiv pentru fentanyl.

În valiza lui Hayden Panettiere, anchetatorii au găsit și o substanță albă, pulverulentă, aflată într-o husă pentru ochelari. Descoperirile au fost consemnate în raportul întocmit după sosirea autorităților la locuință.

Unul dintre bărbații aflați în apartament le-a spus anchetatorilor că o văzuse pe Hayden Panettiere machiindu-se în jurul orei 10.30 în dimineața în care a murit. Ulterior, acesta s-a întors la culcare.

Când s-a trezit, bărbatul a auzit o bătaie în ușă. Împreună cu celălalt bărbat din locuință a găsit-o pe actriță cu fața în jos, într-o poziție șezândă pe canapeaua extensibilă, cu picioarele încrucișate.

Potrivit declarației sale, poziția nu i s-a părut neobișnuită la început. Cei doi au încercat însă să o trezească și au observat că nu răspundea și că avea pielea foarte închisă la culoare. Bărbatul i-a administrat două doze de Narcan, medicament utilizat pentru inversarea efectelor unei supradoze de opioide, după care a sunat la 911, când a văzut că nu reacționează.

Acesta le-a mai spus anchetatorilor că nu știa dacă Hayden Panettiere consumase droguri ilegale în cele două zile precedente, dar a afirmat că „era foarte pricepută la a le ascunde”.

Actrița fusese într-un centru de reabilitare

Problemele legate de consumul de substanțe nu erau o situație necunoscută pentru Hayden Panettiere. În 2015, actrița povestea că ajunsese într-un ciclu pe care îl considera „îngrozitor”, folosind alcool și droguri pentru a încerca să lupte împotriva depresiei și anxietății.

Hayden Panettiere a apelat de mai multe ori la tratament de specialitate. Într-un interviu acordat în 2023 revistei „Women’s Health”, ea a vorbit despre momentul în care a decis să ceară singură ajutor.

„Eu am fost cea care m-am dus la primul centru de tratament. Mă înecam”, a spus actrița.