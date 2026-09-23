Proiectul aviatic istoric prin care parcurgi jumătate de glob fără nicio escală. Câte ore va dura cel mai lung zbor din lume

Industria aviatică se pregătește pentru o etapă istorică în transportul de pasageri. Compania aeriană australiană Qantas Airways a anunțat lansarea primelor zboruri comerciale directe, fără escală, între New York și Sydney, programate să debuteze la mijlocul anului 2028. O astfel de călătorie neîntreruptă peste oceane va dura aproximativ 18 ore, economisind timp prețios pentru călători.

Noua rută transatlantică și transpacifică reprezintă cel de-al doilea pilon al inițiativei ambițioase denumite „Project Sunrise”, prin care operatorul din Australia își propune să conecteze direct marile metropole ale lumii folosind aeronave ultra-performante, relatează publicația americană The New York Times.

Anterior, Qantas anunțase deja că serviciul direct între Sydney și Londra va deveni operațional în toamna anului 2027. Zborul între capitala Marii Britanii și cel mai mare oraș australian va dura aproximativ 22 de ore, devenind oficial cea mai lungă cursă comercială de pasageri din lume.

În prezent, recordul pentru cea mai lungă rută directă este deținut de Singapore Airlines, care operează zborul de 19 ore între New York și Singapore. Lansarea noilor rute directe va reduce timpul total de călătorie cu aproximativ trei ore pentru linia New York - Sydney și cu patru ore pentru conexiunea cu Londra, comparativ cu opțiunile actuale care includ escale tehnice sau comerciale.

Directorul executiv al Qantas, Vanessa Hudson, a explicat că decizia strategică vine în întâmpinarea unei cereri tot mai mari din partea clienților pentru rute ultra-lungi fără pauze intermediare.

Pasagerii sunt tot mai dispuși să plătească un tarif premium pentru a evita escalele pe aeroporturile de tranzit, tendință confirmată deja de succesul comercial al zborului direct existent între Londra și Perth.

Performanța tehnică a acestor zboruri este posibilă datorită noii flote de aeronave Airbus A350-1000ULR, dezvoltat special pentru specificațiile Qantas. Aceste avioane sunt echipate cu rezervoare suplimentare de combustibil de peste 20.000 de litri și au o autonomie de zbor de până la 22 de ore. Compania a comandat deja 12 astfel de aeronave, livrarea întregii flote urmând să se desfășoare pe parcursul a doi ani și jumătate.

Avioanele folosite în cadrul Project Sunrise vor avea o configurație spațioasă, pusă la punct pentru a spori confortul pe durata zborurilor maraton. Aeronavele vor dispune de doar 238 de locuri repartizate în patru clase de călătorie: First, Business, Premium Economy și Economy. Din cauza restricțiilor de greutate ale avionului și a cererii mari pentru servicii de înaltă calitate, spațiile premium vor ocupa aproximativ 40% din capacitatea totală a cabinei.