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Meta a eliminat peste 3,7 milioane de conturi și pagini de escrocherii de pe Facebook și Instagram, cu sprijinul poliției din Singapore

Ciprian Iana
Ciprian Iana
Jurnalist
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Meta a luat măsuri împotriva a 3,7 milioane de conturi și pagini de pe Facebook și Instagram implicate în escrocherii online. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta
Meta a luat măsuri împotriva a 3,7 milioane de conturi și pagini de pe Facebook și Instagram implicate în escrocherii online. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta
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Gigantul american Meta a anunțat miercuri eliminarea și blocarea a peste 3,7 milioane de conturi, pagini și materiale cu conținut fraudulos de pe platformele sale de socializare. Operațiunea de curățare la scară largă a fost posibilă datorită informațiilor furnizate de forțele de ordine din Singapore, în cadrul unui parteneriat strategic destinat combaterii infracționalității cibernetice, relatează Le Figaro.

Cuprins:

Colaborarea dintre anchetatorii gigantului tehnologic și poliția din Singapore se desfășoară în baza unui acord de partajare a datelor semnat în urmă cu doi ani.

Potrivit reprezentanților companiei, acest schimb constant de date a permis identificarea și destructurarea unor întregi ecosisteme infracționale care operau pe Facebook și Instagram.

Pagini-fantomă pregătite pentru fraude viitoare și țepe de vacanță

Primele date oficiale arată că, în perioada ianuarie - iunie, echipele de siguranță ale Meta au eliminat peste 113.000 de entități și pagini implicate activ în fraude și înșelăciuni financiare.

Doar în luna iunie, intervențiile s-au axat pe blocarea a peste 33.600 de profiluri comerciale false, în special din sfera vânzărilor fictive de pachete turistice și bilete de călătorie.

Valul masiv de intervenții a atins punctul maxim în luna iulie, când au fost neutralizate peste 3,6 milioane de entități digitale.

Marea majoritate a acestora erau așa-numite „cochilii goale” - conturi și pagini fără activitate curentă sau conținut publicat, dar care erau create, conservate și puse la vânzare pe piața neagră pentru a fi folosite ulterior în atacuri informatice și fraude financiare.

Reprezentanții companiei au explicat că escrocii cibernetici mizează, de obicei, pe faptul că nicio instituție sau platformă nu deține o imagine de ansamblu asupra întregii rețele.

Modelul de lucru dezvoltat alături de autoritățile din Singapore schimbă însă radical modul de intervenție, permițând identificarea timpurie a infrastructurii infracționale.

Inteligența artificială, folosită la scară industrială de rețelele de infractori

Un factor extrem de îngrijorător identificat în timpul investigațiilor este modul în care rețelele de infractori își adaptează tehnologia. Directoarea de politici publice a grupului pentru Asia de Sud-Est, Clara Koh, a atras atenția că rețelele clandestine funcționează în prezent la nivel industrial.

Infractorii folosesc din ce în ce mai mult instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a genera în masă profiluri false imposibil de distins la o primă vedere, pentru a crea imagini contrafăcute de înaltă calitate și pentru a scrie coduri rău-intenționate folosite la compromiterea datelor personale.

Conducerea Meta a precizat că modelul de cooperare directă cu poliția din Singapore a dat rezultate remarcabile și urmează să fie extins la nivelul întregii regiuni Asia-Pacific, pentru a permite blocarea rețelelor înainte ca acestea să apuce să facă victime în rândul utilizatorilor obișnuiți.

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Tags: Instagram Facebook
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