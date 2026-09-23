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Gigantul american Meta a anunțat miercuri eliminarea și blocarea a peste 3,7 milioane de conturi, pagini și materiale cu conținut fraudulos de pe platformele sale de socializare. Operațiunea de curățare la scară largă a fost posibilă datorită informațiilor furnizate de forțele de ordine din Singapore, în cadrul unui parteneriat strategic destinat combaterii infracționalității cibernetice, relatează Le Figaro.
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Colaborarea dintre anchetatorii gigantului tehnologic și poliția din Singapore se desfășoară în baza unui acord de partajare a datelor semnat în urmă cu doi ani.
Potrivit reprezentanților companiei, acest schimb constant de date a permis identificarea și destructurarea unor întregi ecosisteme infracționale care operau pe Facebook și Instagram.
Primele date oficiale arată că, în perioada ianuarie - iunie, echipele de siguranță ale Meta au eliminat peste 113.000 de entități și pagini implicate activ în fraude și înșelăciuni financiare.
Doar în luna iunie, intervențiile s-au axat pe blocarea a peste 33.600 de profiluri comerciale false, în special din sfera vânzărilor fictive de pachete turistice și bilete de călătorie.
Valul masiv de intervenții a atins punctul maxim în luna iulie, când au fost neutralizate peste 3,6 milioane de entități digitale.
Marea majoritate a acestora erau așa-numite „cochilii goale” - conturi și pagini fără activitate curentă sau conținut publicat, dar care erau create, conservate și puse la vânzare pe piața neagră pentru a fi folosite ulterior în atacuri informatice și fraude financiare.
Reprezentanții companiei au explicat că escrocii cibernetici mizează, de obicei, pe faptul că nicio instituție sau platformă nu deține o imagine de ansamblu asupra întregii rețele.
Modelul de lucru dezvoltat alături de autoritățile din Singapore schimbă însă radical modul de intervenție, permițând identificarea timpurie a infrastructurii infracționale.
Un factor extrem de îngrijorător identificat în timpul investigațiilor este modul în care rețelele de infractori își adaptează tehnologia. Directoarea de politici publice a grupului pentru Asia de Sud-Est, Clara Koh, a atras atenția că rețelele clandestine funcționează în prezent la nivel industrial.
Infractorii folosesc din ce în ce mai mult instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a genera în masă profiluri false imposibil de distins la o primă vedere, pentru a crea imagini contrafăcute de înaltă calitate și pentru a scrie coduri rău-intenționate folosite la compromiterea datelor personale.
Conducerea Meta a precizat că modelul de cooperare directă cu poliția din Singapore a dat rezultate remarcabile și urmează să fie extins la nivelul întregii regiuni Asia-Pacific, pentru a permite blocarea rețelelor înainte ca acestea să apuce să facă victime în rândul utilizatorilor obișnuiți.