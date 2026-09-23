Cazul unui bărbat din Serbia care a încercat să găsească un zugrav pentru o singură cameră a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, aducând din nou în atenție problema costurilor tot mai mari ale manoperei.

„Nu-mi vine să cred”

Bărbatul a povestit că a solicitat o evaluare de preț pentru zugrăvirea unei singure camere de dimensiuni obișnuite. Răspunsul primit din partea meșterului l-a lăsat fără replică: costul total al lucrării a fost estimat la suma de 1.500 de euro, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

În această sumă era inclusă și o taxă de 300 de euro, solicitată exclusiv pentru mutarea pieselor de mobilier din cameră, astfel încât spațiul să fie eliberat înainte de începerea lucrărilor de pregătire a peretelui și aplicare a vopselei lavabile.

Proprietarul a explicat că suma cerută depășește cu mult bugetul pe care îl estimase inițial pentru o lucrare simplă, considerând tarifele ca fiind complet nerealiste.

Reacția sa a generat sute de comentarii din partea altor utilizatori. Mulți dintre aceștia au confirmat că s-au lovit de situații similare în ultimul an, acuzând o explozie speculativă a prețurilor în sectorul renovărilor.

Utilizatorii au explicat că meșterii licitează adesea prea mult atunci când nu vor să accepte o lucrare mică.

Discuția a arătat că prețul final depinde de mai mulți factori: suprafața, starea pereților, numărul de straturi, materialele utilizate și lucrările suplimentare.

Zugrăvirea unei camere ar putea costa chiar și 1.500 de euro, judecând după oferta primită de un utilizator Reddit. Prețul l-a surprins, mai ales că doar mutarea și protejarea mobilei au fost estimate la 300 de euro. Ca termen de comparație, el povestește că, în urmă cu 10 ani, plătise doar 66 de euro pentru zugrăvirea aceleiași camere.

„Plănuiesc să zugrăvesc sufrageria și nu-mi vine să cred că prețul pentru o cameră este de 1.500 de euro. Asta include acoperirea și mutarea mobilei, la un preț de 300 de euro. Chiar cred că nu e normal”, a scris un utilizator pe Reddit.

Care este explicația

Un alt internaut a venit cu o explicație: un preț atât de mare poate fi, uneori, o modalitate prin care zugravul refuză, de fapt, lucrarea. Motivul ar fi simplu. Pentru o singură cameră, meșterul pierde timp cu deplasarea, pregătirea și protejarea spațiului, în timp ce aceeași perioadă i-ar putea permite să lucreze la un apartament întreg.

„Nu se merită să lucreze doar o cameră", a explicat altcineva, susținând că astfel de oferte sunt făcute atunci când lucrarea este prea mică.

O altă persoană care susține că se ocupă ocazional de zugrăvit s-a alăturat discuției. Potrivit acestuia, pentru un strat de vopsea se percep trei euro pe metru pătrat, iar pentru două, cinci euro. Prețul include mutarea mobilei, curățenia și consumabilele.

„Un apartament cu două camere de 60 de metri pătrați pe care l-am zugrăvit ultima dată, cu două straturi, a costat 900 de euro”.