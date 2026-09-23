Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) neagă orice implicare în acțiunile violente petrecute în timpul protestului din Piața Victoriei și susțin că cei doi bărbați arestați preventiv nu mai figurați ca membri ai formațiunii de ani buni, relatează Antena 3 CNN.

Reacția vine după ce perchezițiile de amploare desfășurate de autorități au scos la iveală că persoanele vizate au candidat în trecut pe listele partidului condus de George Simion.

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, conducerea AUR respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi instigat la violențe sau ar fi mobilizat oameni pentru a provoca distrugeri în timpul manifestației.

Acuzații de manipulare și presiuni asupra anchetei

AUR susține într-un comunicat de presă că este vorba despre persoane care „nu mai sunt de ani buni" în AUR și acuză că se încearcă artificial o legătură între partid, președintele AUR, George Simion, și violențele de la protest.

Potrivit AUR, mesajul transmis susținătorilor a fost întotdeauna unul axat pe proteste pașnice, iar responsabilitatea pentru faptele violente aparține exclusiv celor care le-au comis.

Totodată, partidul acuză anchetatorii de practici ilegitime în timpul audierilor. Reprezentanții formațiunii susțin că procurorii i-ar fi întrebat pe participanții la manifestație dacă au fost instigați direct de George Simion sau dacă au acționat la comanda AUR.

Liderii opoziției cer instituțiilor de aplicare a legii să oprească ceea ce ei numesc un plan orchestrat de construire a unei culpe politice în spatele unei anchete penale.

„Cerem procurorilor și instituțiilor de forță ale statului să înceteze acest plan orchestrat și orice tentativă de a construi artificial o culpă politică pentru AUR și George Simion. Cine a comis violențe trebuie să răspundă individual în fața legii, dar ancheta nu poate fi transformată într-un instrument pentru fabricarea unei legături cu principalul partid de opoziție", a transmis AUR.

Cine sunt protestatarii violenți vizați de anchetă

Tensiunile vin pe fondul anchetei extinse derulate marți de polițiști și procurori, care au efectuat percheziții în București și în 15 județe din țară.

Investigarea actelor de huliganism de la protestul ciobanilor i-a adus în atenția autorităților pe Valentin Stoica și Auraș Andone, ambii fiind reținuți și ulterior arestați preventiv.

Anchetatorii îi acuză pe cei doi că s-au numărat printre persoanele care au provocat distrugeri în Piața Victoriei, au aruncat cu garduri de protecție și alte obiecte dure în direcția jandarmilor și au încercat să răstoarne o autospecială a Jandarmeriei.

Valentin Stoica a figurat în trecut pe listele AUR pentru funcția de consilier local în municipiul Călărași.

Pe lângă acuzațiile de agresiune asupra forțelor de ordine și a unei echipe de jurnaliști, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate la locuința acestuia, anchetatorii au descoperit și o cantitate de substanțe interzise, respectiv marijuana.

Al doilea bărbat arestat, Auraș Andone, a fost la rândul său candidat AUR pentru un post de consilier local în comuna Ulmu din județul Brăila.