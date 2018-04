Fostul internațional Florin Șoavă este antrenor în Liga 3. Șoavă, 22 de selecții la echipa națională de fotbal a României în perioada 2000-2006, a semnat cu Sporting Roșiori, ocupanta locului 11 în Seria 3.

„De marți, m-am înțeles cu cei de la Roșiori. M-a sunat președintele lor, Paul Mara, care mi-e un prieten foarte bun, și mi-a propus să preiau echipa. Am multe pe cap acum, am demarat lucrările de la pensiunea de la Dubova, dar am zis că până în vară reușesc să fac față și să-i ajut să depășească momentul nefast.

Echipa este pe antepenultimul loc în Liga a III-a, seria 3, și avem ca obiectiv evitarea retrogradării. Astăzi am luat contact cu lotul, știam câțiva jucători, am stat de vorbă cu băieții, mâine stăm mai mult timp împreună și încercăm să punem la punct ce avem de făcut. Avem probleme de efectiv, avem doi suspendați și câțiva accidentați, dar asta este, mergem înainte. Vineri, la 17.00, avem meci la CS Mioveni, și încercăm să pornim cu dreptul”, a declarat Florin Șoavă, pentru GdS.

Șoavă este pentru a doua oară tehnician la Sporting Roșiori, după ce în 2013 a condus echipa în Liga a IV-a Teleorman, câștigând campionatul județean.

