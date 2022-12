Fostul jucător de tenis ucrainean Seghei Stahovski revine pe front după Crăciunul petrecut cu familia, în Ungaria

Stahovski, fost număr 31 mondial în ierarhia profesionistă ATP (2010), se pregăteşte să revină pe front, după ce a petrecut Crăciunul cu familia sa, în Ungaria.

„Să vedem cadavre nu ne mai afectează. Puterea obişnuinţei. Din păcate, fiinţa umană se poate adapta la orice. Drept urmare, ne adaptăm la bombardamente. Ne adaptăm la frică. Şi ne adaptăm la moarte”, a declarat Stahovski, care a câștigat din tenis 5,6 milioane de dolari.

Sportivul s-a retras anul trecut, chiar înainte de a juca Australian Open, care urma să fie ultimul turneu profesionist din cariera sa, și s-a înrolat în armată pentru a-și apăra țara „de un stat terorist”.

When “russia liberate” it cause death, destruction, pain…. World should know that russia is a terrorist state.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/vIcNFzZ30A