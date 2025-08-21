Podkolzin, care, în 2017, a fost înscris în Cartea Recordurilor din Rusia drept cel mai înalt om din țară. a fost titular la Amkal în meciul împotriva echipei Kaluga. Însă prezența sa pe teren pare mai degrabă pentru „poze”, fiindcă a fost schimbat după doar câteva minute.

Amkal, club fondat în 2018, s-a calificat în turul următor, după o victorie cu 1-0, pe 19 august.

Anterior, recordul pentru cel mai înalt jucător era deținut de Daniil Gavilovski și Nikita Morgunov, ambii 2,04 metri.

Considerat un „prospect”, în 2004, la draftul NBA, pivotul Pavel Podkolzin a fost ales de Utah Jazz de pe poziția 21. Ulterior, a fost imediat transferat la Dallas Mavericks pentru o viitoare alegere în prima rundă a draftului NBA din 2005. Însă din cauza problemelor medicale, a jucat doar șase meciuri, în două sezoane.

A mai jucat la Himki Moscova și a cucerit Cupa Rusiei cu Lokomotiv Novosibirsk, în sezonul 2014/15.

Podkolzin a fost membru al echipei naționale de baschet de juniori a Rusiei, care a câștigat medalia de argint la Campionatul European din 2000.

Și-a încheiat cariera profesionistă de baschetbalist în 2019.

