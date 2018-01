Gigi Becali îl vrea pe Ianis Hagi la FCSB! ”Îl iau peste un an!”.

Gică Hagi vrea să-l ”repatrieze” pe fiul său, Ianis, din Italia, de la Fiorentina, în România, la FC Viitorul.

În acest moment, Ianis Hagi se antrenează alături de FC Viitorul, în așteptarea rezolvării situației sale contractuale.

Gigi Becali îl vede în viitor pe Ianis Hagi făcând parte din echipa pe care o finanțează, FCSB, dar acest lucru s-ar putea întâmpla nu mai devreme de un an.

„Ianis are viteză, tehnică, loveşte mingea şi cu stângul şi cu dreptul. Dacă Gică îl pune la punct fizic, pentru că el nu are forţă în acest moment, va fi un mare jucător. Unde să îl aduc pe Ianis, acum? Poate să joace în locul lui Budescu? Nu poate”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali, despre Ianis Hagi: ”Acum nu are unde să joace!”

Latifundiarul din Pipera a adăugat: ”Îl iau peste un an şi atunci cu siguranță va juca. Acum, dacă îl iau, nu are unde să intre. Gică vrea să evolueze, vă daţi seama, eu nu am cum să garantez că intră în primul ’11’, chiar dacă e vorba despre nașul meu”.