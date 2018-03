Fotbalistul Adrian Ovlien a murit la doar 20 de ani! Cauza morții e ciudată. Adrian Lillebekk Ovlien (născut pe 3 august 1997) a murit ieri în condiții cel puțin suspecte.

Primul semn de întrebare este că un fotbalist a murit în Norvegia, o țară dezvoltată, unde sistemul medical este foarte bine pus la punct.

Adrian Lillebekk Ovlien era legitimat la formația Kongsvinger, din liga secundă norvegiană. Ovlien a murit subit, iar o primă conluzie a medicilor a fost că o infecție puternică i-a „otrăvit” sângele.

„A murit din cauza unei infecții acute care s-a mutat și-n sânge. A fost un fel de otrăvire a sângelui”, au explicat oficialii celor de la Kongsvinger.

Fotbalistul Adrian Ovlien a murit la doar 20 de ani. Jucase în naționalele de juniori

Tânărul fotbalist se anunța un mare talent. El strânsese 6 selecții la naționala Under 15 a Norvegiei, 14 meciuri la Under 16, 8 partide la Under 17, 14 jocuri la Under 18 și 5 meciuri la Under 19.

Ultimul meci jucat de Ovlien a fost un amical disputat luni între Kongsvinger și chinezii de la Sichuan Longfa, scor 6-1!

Adrian Ovlien n-a fost singurul fotbalist mort în condiții suspecte în ultima vreme.

