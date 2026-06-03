O condamnare penală îi creează probleme

Potrivit agenției AP, preluată de News.ro., fotbalistul s-a prezentat miercuri de urgență la Ambasada Statelor Unite din Berna, în încercarea disperată de a obține o viză specială care să îi permită să ajungă la turneul final.

Aflată deja în cantonament la San Diego, Federația Elvețiană de Fotbal a confirmat oficial motivul pentru care dreptul de călătorie al lui Embolo a fost blocat și trimis spre reexaminare. Oficialii au recunoscut că problemele fotbalistului sunt cauzate de o condamnare penală care a intrat în vigoare chiar în cursul acestui an.

Problemele lui Embolo au legătură cu o altercație violentă care a avut loc în centrul orașului Basel, în anul 2018. Deși sentința inițială de condamnare a fost menținută în apel în septembrie anul trecut, decizia a devenit definitivă abia în luna aprilie. Hotărârea judecătorească a rămas executorie cu doar câteva săptămâni înainte ca atacantul să plece spre Statele Unite, unde urma să bifeze a treia Cupă Mondială din carieră.

„Breel şi echipa aşteaptă acum aprobarea”

„Ancheta ambasadei s-a concentrat în mod specific asupra existenţei unor acte de violenţă fizică. Nu a fost cazul”, a declarat forul fotbalistic elveţian. „Breel şi echipa aşteaptă acum aprobarea, astfel încât el să poată călători la San Diego şi să se alăture lotului cât mai curând posibil.”

Naționala Elveției își va începe aventura la Cupa Mondială pe data de 13 iunie, într-un meci împotriva reprezentativei Qatarului. Confruntarea se va disputa pe faimosul stadion al echipei San Francisco 49ers, situat în Santa Clara.

Ulterior, naționala Elveției se va deplasa la Inglewood, California, pentru înfruntarea cu Bosnia-Herțegovina, urmând ca faza grupelor să se încheie pe 24 iunie, la Vancouver, într-un meci de foc împotriva Canadei, una dintre țările gazdă ale turneului din Grupa B.

În mod normal, Embolo este piesa de bază din ofensiva Elveției; la cei 29 de ani ai săi, atacantul titular are 24 de goluri marcate în 86 de selecții la echipa națională.

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