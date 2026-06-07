Deși fotbalistului i s-a permis în cele din urmă intrarea în țară, fotograful oficial al delegației a primit interdicție de acces pe teritoriul american, a confirmat un oficial din cadrul Comitetului Olimpic Irakian.

Interogatoriu maraton și verificări informatice

Măsurile stricte de securitate aplicate de autoritățile americane au vizat direct telefoanele mobile ale membrilor delegației irakiene.

Figură talismanică a echipei și autorul golului care a asigurat calificarea istorică în finală, Aymen Hussein, în vârstă de 30 de ani, a fost reținut timp de șapte ore, interval în care oficialii americani i-au verificat în detaliu telefonul personal.

De asemenea, fotograful echipei, Talal Salah, a fost reținut pentru mai bine de 10 ore și supus unor verificări similare ale dispozitivelor electronice.

În cazul său, autoritățile de la frontieră au decis să îi refuze oficial intrarea în Statele Unite, fiind trimis înapoi în Irak.

Până în acest moment, Federația irakiană de fotbal și atacantul Aymen Hussein nu au dat declarații despre acest incident.

De asemenea, Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor din SUA (ICE) și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) nu au răspuns solicitărilor presei internaționale pentru comentarii.

În ciuda orelor târzii și a tensiunilor din zona de control, suporterii irakieni au venit în număr mare la aeroport pentru a-și întâmpina eroii. Imaginile difuzate pe rețelele de socializare arată fani fluturând steaguri și oprind jucătorii pentru fotografii și autografe, cu doar câteva zile înainte de debutul turneului final.

Revenire istorică pentru Irak la CM

Evenimentul vine în contextul în care Irakul revine la Cupa Mondială pentru prima dată de la debutul său absolut în această competiție, petrecut în urmă cu patru decenii.

Irakul face parte din Grupa I, unde va avea o misiune extrem de dificilă împotriva selecționatelor din Franța, Senegal și Norvegia.

Pe lângă experimentatul Aymen Hussein, ofensiva Irakului se bazează pe o generație talentată, din care ies în evidență Ali Al-Hamadi (jucător la Ipswich Town), alături de tinerii Ali Jassim și Youssef Amyn.

Meciurile Campionatului Mondial din acest an, găzduit în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, vor debuta oficial joi, 11 iunie.

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