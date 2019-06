Fundașul Andrei Burcă explică de ce a refuzat FCSB și a semnat cu CFR Cluj: ”Am visat de mic să joc în Liga Campionilor”

Este și cazul lui Andrei Burcă, fundașul de la Botoșani dorit de FCSB, care a ajuns la echipa campioană, în ciuda insistențelor oficialilor moldoveni care ar fi dorit să-l direcționeze către clubul lui Gigi Becali.

” Nu pot spune decât realitatea: m-a contactat agentul meu și m-a anunțat că se discută între cluburi transferul meu. Când am aflat că este vorba despre cea mai titrată echipă a țării din ultimii zece ani, nu am ezitat să dau un răspuns, chiar dacă erau discuții asupra sumei de transfer. Am vorbit cu cei de la Botoșani și mi-au spus să aștept că există posibilitatea de a veni o ofertă mai avantajoasă și pentru mine și pentru club. Nu am vrut să aștept nimic, am ales cu inima și nu puteam rata ocazia de a juca la campioana țării. Pentru Liga Campionilor și titlul în Liga 1 voi face orice sacrificiu este nevoie” – Andrei Burcă, fundaș CFR Cluj.

A vrut să se lase de fotbal

Andrei Burcă a fost printre cei mai buni fundași din Liga 1 în sezonul trecut, iar evoluțiile sale l-au propulsat rapid în atenția cluburilor cu mari ambiții din campionat.

Puțină lume știe însă faptul că apărătorul în vârstă de 26 de ani a fost la un pas să renunțe la fotbal, într-o perioadă deloc fastă pentru el. A mers însă mai departe pentru a-și atinge visul, acela de a câștiga campionatul și a juca în Liga Campionilor.

”M-a atras fotbalul de mic, am avut un vis pur, mă bucur că am ajuns fotbalist, a fost greu, am avut multe momente dificile… Am fost, la un moment dat, chiar la un pas să mă las de fotbal” – Andrei Burcă, fundaș CFR Cluj.

Surprins de prima discuție cu Dan Petrescu

Fotbalistul a făcut joncțiunea cu lotul ceferist imediat după revenirea din vacanță, dar deja avusese primul contact cu antrenorul Dan Petrescu.

”Am vorbit la telefon prima dată, am rămas uimit, mi-a plăcut mult mentalitatea pe care o are, în mod sigur am enorm de învățat de la el. Am fost emoționat la acel moment…Colegii m-au primit foarte bine, este un vestiar greu, unit, cu jucători de mare valoare” – Andrei Burcă, fundaș CFR Cluj.

Andrei a mărturisit că este entuziasmat de faptul că este coleg cu atacantul George Țucudean, cel care i-a dat atât de mult de furcă în întâlnirile directe din sezonul trecut.

”George Țucudean este cel mai bun atacant român, am avut meciuri grele cu el când jucam la Botoșani, sunt încântat că mă antrenez zi de zi cu el. Voi putea învăța și crește în evoluții. Este foarte puternic, cu un simț al porții foarte dezvoltat” – Andrei Burcă, fundaș CFR Cluj.

Noua achiziție a CFR-ului spune despre el că este un tip liniștit, căruia i se potrivește de minune viața într-un oraș precum Clujul.

”Sunt o persoană foarte serioasă, muncitoare, mă dedic sută la sută fotbalului și fac totul pentru echipa mea. Clujul este un oraș superb, îmi place în mod deosebit arhitectura, este un loc ideal pentru a face performanță și pentru stilul meu de viață” – Andrei Burcă, fundaș CFR Cluj.