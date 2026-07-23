Potrivit Casei Funerare Carewell Cremations, care a organizat ceremonia, decesul lui George Blay a survenit pe 21 iunie 2026. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită oficial. O carte de condoleanțe a fost deschisă pe site-ul instituției, unde prietenii și familia îi pot aduce un ultim omagiu.

,,În memoria lui George Blay, un fiu mândru al Ghanei. O legendă, un luptător, o inspirație pentru noi toți. Nu te vom uita niciodată”, a transmis familia fostului fotbalist.

Cariera lui George Blay a început în Ghana, la clubul Hasaacas, iar în 1997 a fost transferat la Standard Liege, una dintre echipele de tradiție din Belgia. Aici a jucat timp de cinci ani, acumulând 112 meciuri, marcând patru goluri și oferind trei pase decisive. În 2003, a ajuns la La Louviere, iar în 2006, s-a alăturat echipei Dinamo București, având astfel primul contact cu fotbalul românesc.

În România, Blay a devenit cunoscut mai ales pentru cele 82 de meciuri jucate în tricoul lui Dinamo, cu care a câștigat singurul trofeu din cariera sa: titlul de campion național în sezonul 2006/2007. Ulterior, a mai evoluat pentru Curtea de Argeș (3 meciuri) și Unirea Urziceni (12 meciuri), înainte de a-și încheia cariera la Antwerp, în 2012.

La nivel internațional, Blay a bifat șapte selecții pentru naționala Ghanei, marcând un gol, și a participat la Cupa Africii pe Națiuni. De-a lungul carierei sale, a fost apreciat pentru dăruirea și calitățile sale deosebite ca fundaș dreapta.

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