George Pușcaș, premiat cu Gheata de Argint la Euro 2019 – Under 21

Pușcaș a contribuit cu patru goluri la calificarea istorică a României U21 în semifinalele competiției continentale. Atacantul de 23 de ani a marcat câte un gol din penalty cu Croația (4-1) și cu Anglia (4-2) și a reușit o dublă în semifinala cu Germania (2-4).

”Gheata de Aur” i-a revenit germanului Luca Waldschmidt (7 goluri), iar ”Gheata de Bronz” lui Marco Richter, alt fotbalist din echipa Germaniei, vicecampioană europeană.

Cel mai bun fotbalist al turneului final Euro 2019 a fost desemnat mijlocașul spaniol Fabián Ruiz, care a deschis scorul finalei cu Germania, 2-1.

George Pușcaș este convins că generaţia din care face parte va duce greul la selecţionata de seniori peste câţiva ani, apreciind că unitatea grupului a fost cea mai importantă caracteristică la acest turneu.

„E incredibil ce se întâmplă. Această generaţie va creşte în câţiva ani şi va duce greul la naţionala mare. A fost greu, a fost presiune, dar suportul fanilor ne-a dat putere şi ne-a făcut să mergem mai departe. Cred că suntem o generaţie de fier, pentru că am avut un caracter de fier. Cred că unitatea grupului a fost cea mai importantă. Pe tot parcursul nu am avut de demonstrat nimănui nimic, toţi am fost uniţi, ne simţeam uniţi. Unitatea şi foamea de victorii s-a arătat la acest turneu”, a declarat la sosirea în ţară George Puşcaş, declarat de două ori ”Omul meciului”, cu Croația și cu Anglia.

Citește și:

Patru clanuri din Craiova trec peste granița SUA mii de români, iar americanii au prins 4.190 doar în ultimii cinci ani! DIICOT și FBI au documentat cazuri în care oamenii sunt puși la cerșit, furat și prostituție ca să achite datoria către traficanți