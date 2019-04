Atacantul a ratat ”dubla” naționalei cu Suedia (1-2) și Insulele Feroe (4-1), dar a profitat și s-a operat la inimă, într-o clinică din capitala Austriei. Golgheterul Ligii 1, cu 17 goluri, se sufoca, pur și simplu, în timpul meciurilor și nu știa motivul problemelor.

În absența lui George Țucudean, România a mizat pe George Pușcaș și pe Claudiu Keșeru în ofensivă, la partidele din debutul preliminariilor pentru Euro 2020.

În timp ce tricolorii se aflau în cantonament, ”Țucu” stătea întins pe un pat de spital din Austria, avându-l alături pe bunicul său, Gheorghe Cosma.

Bătrânul nu este familiarizat cu termenii medicali întâlniți în Austria, ajutându-se de vocabularul popular, când a vorbit cu ”Libertatea” despre experiența trăită la Viena.

”A suferit o intervenție la camera dreaptă a inimii. I-au cauterizat o chestie pe-acolo. Avea suflu sistolic. Îl sugruma la efort. Avea puls mare”, precizează seniorul.



Bunicul Gheoghe Cosma, centru, alături de familie. În stânga, George Țucudean

Nepotul său a primit asigurări că își poate continua nestingherit cariera în tricoul campioanei și la prima reprezentativă. Bunicul i-a ascultat uluit pe medici, iar soluțiile i-au redat zâmbetul bunicului: ”Mi-au zis: «Nu vă îngrijorați. Scoatem inima, o curățăm și o punem la loc, ca pe o piesă de mașină»”!

George Țucudean are interzis total la efort până pe 9 aprilie, iar la antrenamentele conduse de Dan Petrescu poate reveni începând cu 20 aprilie. În aceste zile, vârful se odihnește acasă, la Arad.

Țucudean a ratat lotul pentru dubla cu Suedia și cu Insulele Feroe, și din pricina unei rupturi musculare la coapsa dreaptă.

Răzvan Prodan, oprit de la efort

Fotbalul românesc s-a cutremurat pe 16 noiembrie 2016, când un infarct l-a răpus pe fostul international Daniel Prodan, la doar 44 de ani. Fiul acestuia, Răzvan (foto), fotbalist, a fost atent controlat la inimă de echipele pe la care s-a aflat în probe, de teamă ca nu cumva afecțiunea să fie ereditară. Băiatul fostului stoper se află în lotul formației Daco-Getica, după ce a fost refuzat de patru echipe. O perioadă, băiatul lui Didi a fost oprit de la efort. Între timp, a primit viza medicală și a debutat la gruparea din Colentina.



Alți sportivi cu probleme la inimă

Cristina Pîrv (46 de ani), cea mai valoroasă jucătoare de volei a tuturor timpurilor din România, a trecut prin două intervenţii pe cord deschis. Am suferit două intervenţii chirurgicale pe inimă, dar acum sunt bine sută la sută. Au fost însă nişte momente dificile atunci, în perioada 2002-2004. Totul a plecat de la o tahicardie şi de la fibrilaţiile pe care le aveam. Mă bucur că sunt sănătoasă şi îmi pot creşte fericită copiii”, a povestit Pîrv. Sportiva a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare de volei a Europei, cea mai valoroasă jucătoare a Italiei şi, de patru ori, cea mai bună trăgătoare din Brazilia.

”Am avut ce are Țucudean. Când aveam crize, am avut pulsul și 240-260. Am jucat o lună jumate așa. Doctorii de la Novara, echipa unde am jucat, au știut de problema asta a mea, dar nu mi-au spus, pentru că era la mijloc un meci foarte important din Cupă și trebuia să joc pentru că eram cea mai bună jucătoare. De multe ori, în timpul meciurilor vedeam negru, dar nu am leșinat niciodată. Când s-a terminat treaba cu meciurile din Cupă, m-am dus să fac din nou testul, pentru că știam că ceva nu e în regulă cu mine. Am stat o săptămână acasă. Am revenit și am făcut testul «bicicleta» și acolo a fost un șoc, pulsul creștea de la 80 la 180, pe urmă de la 90 urca la 200, mi-au spus direct «nu mai poți să joci volei»”, a povestit fosta mare sportivă la GSP Live.



Cristina Pârv

Anul trecut, gimnastul Marian Drăgulescu a fost operat pe inimă! Decizia a fost luată atunci de medicii de la Institutul de Medicină Sportivă din Bucureşti, care au constatat că gimnastul are extrasistole. ”După ce am făcut EKG-ul, medicii şi-au dat seama că am unele probleme. În clipa în care am ajuns la cardiologie, mi s-a spus de la bun început că s-ar putea să fie nevoie de ablaţie. Am tot sperat că voi putea corecta aceste probleme ca urmare a medicaţiei dar, în cele din urmă, s-a demonstrat că este nevoie de această intervenţie, pe care, în cele din urmă, am făcut-o şi care s-a dovedit a fi un succes”, a explicat sportivul. Drăgulescu, 38 de ani, are în palmares 3 medalii la Jocurile Olimpice (1 de argint şi 2 de bronz), 10 la Mondiale (8 de aur şi 2 de argint) şi 18 la Europene (10 de aur, 6 de argint şi 2 de bronz).

Ablaţia cardiacă este o intervenţie minim invazivă. Constă în cicatrizarea sau înlăturarea completă a ţesutului inimii care provoacă tulburările de ritm cardiac. Operaţia este recomandată persoanelor mai vârstnice, precum şi celor care suferă de sindromul Wolff-Parkinson-White.

Fosta gimnastă Cătălina Ponor (foto) a trecut prin clipe deloc plăcute în 2011, când a suferit o intervenție la inimă la Spitalul de Urgența Floreasca din Bucuresti.

”Am avut şansa să intrăm la doi medici cardiologi extraordinari, Radu Vătăşescu şi Ana Fruntelată. Dânşii ne-au recomandat o procedură nechirurgicală, ablaţie prin radiofrecvenţă, pentru a neutraliza prin descărcare electrică zona care-i cauzează tahicardia”, a explicat antrenoarea Mariana Bitang.

Ponor, 32 de ani, s-a retras în 2017. A câștigat cinci medalii olimpice (3 de aur, una de argint și una de bronz). Mai are in palmares 5 medalii la Mondiale (3 de argint si două de bronz) și 14 medalii la Europene (8 de aur, 2 de argint și 3 de bronz).