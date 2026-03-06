Cosmin Olăroiu a intervenit după ce situația elevilor români din Dubai s-a complicat

Elevii și profesorii, aflați într-o excursie școlară, au fost inițial ajutați de autoritățile locale din Emirate, care le-au oferit cazare și masă. Situația s-a complicat ulterior, iar Cosmin Olăroiu a intervenit pentru a le asigura condiții de ședere.

„Băiatul meu mi-a spus. Văzuse la știri că un grup de elevi a avut probleme. Am luat legătura cu dl consul, știa de acel grup, și am mers împreună cu el la ei și am rezolvat ce era de rezolvat. Mă bucur că sunt bine”, a declarat Olăroiu.

Laura Salciuc, una dintre profesoarele însoțitoare, a subliniat importanța gestului făcut de antrenor: „Implicarea domnului Olăroiu este un gest de înaltă responsabilitate civică și solidaritate umană. Vreau să spun că această contribuție nu a fost doar ajutor material, ci și un puternic mesaj de susținere și speranță.”

Elevii români au ajuns în Oman, de unde sunt repatriați cu un zbor organizat de autorități

Pentru a ajunge acasă, grupul de la Suceava a călătorit cu autocarul până în Oman, de unde autoritățile române au organizat un zbor de repatriere.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a explicat prioritățile stabilite pentru astfel de curse: „Avem atenție deosebită și prioritate pentru grupurile de copii care au venit în excursii organizate împreună cu școala sau cu profesorii. În acest moment, în Emirate avem câteva sute de minori.”

Olăroiu a descris situația din Dubai ca fiind mult mai calmă în prezent: „Sunt niște copii, totuși, într-o țară străină. Familiile sunt în România, urmăresc la știri, nu știu ce se întâmplă, vă dați seama ce emoții, ce stare proastă poți să ai. În ultimul timp situația e OK. Este liniște și cred că ușor-ușor se reia cursul normal al vieții.”

Pe lângă grupul din Suceava, mai mulți elevi români blocați în Dubai vor reveni în țară în cursul nopții și al zilei de sâmbătă. Repatrierea acestora este parte a unui efort mai amplu al autorităților române de a aduce acasă cetățenii aflați în dificultate în străinătate.

Zeci de elevi și cadre didactice din județele Neamț și Sibiu sunt blocați în Orientul Mijlociu, în contextul suspendării zborurilor din cauza războiului din Iran. Autoritățile școlare monitorizează situația și întocmesc liste centralizate cu persoanele aflate în zonele afectate.



