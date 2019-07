De Răzvan Mihalașcu,

Mackenzie O’Neill, un puști din Marea Britanie, se afla în vacanță împreună cu familia sa în Antigua. În timp ce se juca fotbal pe plajă, ca într-o reclamă, Lionel Messi a apărut cu o minge în mână și l-a invitat să joace cu el fotbal, relatează CNN.

Nu am avut emoții. Am fost puțin timid la început, dar apoi am făcut ceea ce îmi place cel mai mult.

Mackenzie O’Neill, băiatul care a jucat fotbal pe plajă cu Messi