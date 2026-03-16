  • Pentru a evita un conflict de interese, Gică Hagi a cedat acțiunile de la clubul Farul Constanța pentru a se dedica exclusiv rolului de la echipa națională.

Liber pentru România

Farul Constanța a anunțat o schimbare majoră în structura acționariatului său: Gică Popescu preia pachetul majoritar al clubului, „marcând o nouă etapă în dezvoltarea acestui proiect sportiv”.

Decizia vine în urma dorinței exprimate public de Gheorghe Hagi de a se retrage din zona decizională pentru a se dedica antrenoratului.

  • „Regele” este favorit să-l înlocuiască pe Mircea Lucescu pe banca naționalei României. În ciuda problemelor medicale, „Il Luce” rămâne selecționer pentru barajul cu Turcia (26 martie; Kosovo sau Slovenia, în caz de victorie la Istanbul; eventual și pentru Cupa Mondială). Hagi va fi, însă, următorul antrenor al naționalei.
  • Pentru a evita un conflict de interese, Gică Hagi a cedat acțiunile de la clubul Farul Constanța pentru a se dedica exclusiv rolului de la echipa națională.

„Ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez”

Într-un mesaj transmis oficial, Gheorghe Hagi a explicat motivele care au stat la baza acestei decizii: „Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar”.

Gheorghe Popescu, care a ocupat funcția de președinte al clubului în ultimii 7 ani, „este un nume sinonim cu stabilitatea și creșterea”, a menționat Farul. Sub conducerea sa, „clubul a înregistrat rezultate financiare pozitive aproape în fiecare sezon”.

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să îi modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri” – Gică Popescu

Gică Popescu, 70% din acțiuni

Noua structură de acționariat îl poziționează pe Gheorghe Popescu ca principal acționar, cu 70% din acțiunile clubului. Restul de 30% este împărțit egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica, fiecare deținând câte 10%.

  • În vara lui 2018, fostul internațional român Ciprian Marica a cumpărat marca Farul Constanța cu 49.150 de euro, iar, ulterior, în 2021, Gheorghe Hagi, proprietar și fondator al Viitorului Constanța, Gheorghe Popescu, președinte Viitorului, și Marica au anunțat, într-o conferință de presă, că echipele lor s-au „unit”. Clubul de Liga I, Viitorul, și-a luat numele de FCV Farul Constanța, în timp ce SSC Farul și-a schimbat denumirea în FC Unirea Constanța (desființată în 2023).

În 2024, Gică Hagi, patronul de la Farul Constanța, a făcut investiție de 8 milioane de euro în hotelul din incinta Academiei care-i poartă numele, de la Ovidiu, despre care s-a spus că propulsează baza sportivă din Ovidiu la un alt nivel, în topul celor mai bine dotate academii din Europa de Est.

20 de milioane de euro pentru 2 titluri și o academie

Clubul „Regelui” a cucerit titlul în 2016, ca Viitorul, și în 2023, sub numele de Farul.

  • Suprafața bazei a ajuns la 120.000 de metri pătrați;
  • Investiția totală este cotată la 20 de milioane de euro;
  • Pe lângă terenul principal, pe care joacă în Superliga, Farul beneficiază acum de alte 12 terenuri de antrenament (3 cu gazon natural).

Poate că noul acționar va îndrepta lucrurile și la masa presei, situată la tribuna a doua a arenei din Ovidiu, care arată ca în epoca de piatră!

2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

