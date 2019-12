De Ciprian Iana,

Incidentul a avut loc în noiembrie 2001, înaintea partidei tur cu Slovenia, de la Ljublijana, din barajul pentru calificarea la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2002.

După ce duminică, Dumitru Dragomir a dezvăluit că în Slovenia a izbucnit un scandal între Gică Hagi și Mircea Sandu, ”Regele” a venit cu precizări duminică seara, în conferința de la finalul meciului FC Viitorul – FCSB 0-2.

„Ei ştiu mai bine ce au făcut. Au fost nişte lucruri care nu au avut legătură cu sportul. Da, a existat în hotel, când eu am ajuns erau nişte lucruri. Ceva care nu are legătură cu sportul. Îl respect pe Mircea Sandu. Dar a trebuit să-i spun că nu se poate întâmpla la nivel de echipă naţională să fie în mijlocul hotelului plin de băutură”, a declarat Gică Hagi.

”Regele” a adăugat: ”Şi nu l-am certat pe Mircea Sandu, l-am certat pe Oache, care era team-managerul sau cum era la echipa naţională. Eu am venit de la un nivel mare şi nu poţi intra în hotel şi să vezi un morman de… După, dacă voiau să mă dea la o parte, mă puteau da. Eu am simţit după meciul cu Slovenia cum au rămas paşapoartele acolo. Eu am rămas singur şi asta e viaţa. Nu am ce să le reproşez. Dacă domnul Dragomir ştia că mă dădea afară, atunci el ştie mai bine”.

Gică Hagi a conchis: ” Eu am văzut ceva care nu are legătură cu fotbalul. În cantonamentul naţionalei să fie un morman de… Am reclamat acest lucru, sunt cine sunt. Voiam să fie nivelul. Era o chestiune care nu era frumoasă. Nu conta meciul, te poţi duce şi la amical. Nu poţi în mijlocul hotelului să ai o grămadă de…”.

În noiembrie 2001, Mircea Sandu era președintele FEderației Române de Fotbal, iar Dumitru Dragomir ocupa postul de șef al Ligii Profesioniste de Fotbal și totodată pe cel de vicepreședinte FRF.

România a ratat calificarea la CM 2002, după 1-2, în deplasare și 1-1, pe teren propriu, cu Slovenia.

După această dublă, Gică Hagi și-a dat demisia din funcția de selecționer al echipei naționale.

