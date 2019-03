ACTUALIZARE 8 martie, ora 10.20. Potrivit presei peninsulare de astăzi, favorit să vină la AS Roma este un italian, Claudio Ranieri, 67 de ani, care nu reușește s-o scoată din criză pe Fulham, gruparea din Anglia aflată pe penultimul loc în clasament (19). Înainte de Fulham, Ranieri a activat la Nantes, iar în Franța a aterizat după ce luase titlul în Premier League, cu Leicester. Ranieri a mai fost antrenor la AS Roma, în perioada septembrie 2009-februarie 2011. Ranieri a și jucat pentru gruparea din Cetatea Eternă, în intervalul 1973-1974 (6 apariții / 0 goluri), la începutul senioratului. Ranieri a fost fundaș.

Potrivit informațiilor gsp.ro, Gică Hagi, 54 de ani, a fost sunat din Italia și a purtat o discuție de aproximativ 30 de minute cu un oficial al clubului. Hagi ar urma să meargă la Roma în zilele următoare pentru a discuta cu cei din conducere.

”Regele” are relații foarte bune cu șefii Romei, în special cu Bruno Conti, coordonatorul echipei de tineret. Hagi i-a vândut în trecut la echipa italiană pe Mihai Bălașa și Ionuț Vână.

Hagi, campion al României cu Viitorul, în 2017, a mai antrenat naționala României, Bursaspor, Galatasaray în două rânduri, Poli Timișoara și FCSB.

La Roma ar putea ajunge și Ianis Hagi. Mijlocașul de 20 de ani al celor de la Viitorul este monitorizat din octombrie de cei de la Roma.

Eusebio Di Francesco nu a participat la conferinţa de presă de la finalul meciului de miercuri seara şi a refuzat să dea orice declaraţie, mergând direct la autocar.

”Sper că va continua. Nu ştiu ce se va întâmpla, dar nimeni nu îi poate lua ceea ce a făcut. Clubul va decide ce va fi”, afirma atunci căpitanul De Rossi.

AS Roma ocupă locul 5 în Serie A, dar unele eşecuri în faţa unor formaţii modeste, precum şi înfrângerea la scor de forfait în faţa rivalei locale Lazio, 0-3, sâmbătă, alături de eşecul din Liga Campionilor, toate au contribuit la schimbarea antrenorului.