Gică Popescu a spus că este foarte dezamăgit de starea în care a ajuns stadionul pe care s-a lansat el.

„Din păcate, stadionul a ajuns în condițiile de care vorbiți. Îmi pare rău, aici am făcut primii pași, de aici m-am lansat în fotbalul mare.

E o situație nefericită, pentru că cei de la Consiliul Local n-au găsit resurse pentru a asigura condiții decente, gazon, apă caldă la vestiare”, a declarat Gică Popescu în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX.

„Nici gazonul nu se prezintă bine, e de regretat. M-aș bucura ca de anul viitor să găsească resurse pentru refacerea lui, pentru organizarea de meciuri în condiții decente, chiar și în ligile inferioare.

Întotdeauna e aceeași problemă. Dacă vorbești cu primarul, spune că n-are majoritate în Consiliul Local și nu poate face nimic. Le-aș spune tuturor celor din Consiliul Local să lase disputele politice deoparte și să încerce să ajute sportul, să investească în sport.

Să fie bani pentru activitatea sportivă din oraș. Și așa nu sunt multe lucruri de făcut. Sunt mulți iubitori de fotbal în oraș

Au fost primii pași pe care i-am făcut pe un teren de fotbal. Am jucat trei ani la juniori, am jucat la Divizia C, la juniori. E un lucru trist că stadionul a ajuns în această stare. Speră să se găsească resurse să se aducă stadionul la un stadiu decent”, a mai declarat Gică Popescu.

