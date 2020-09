”Sunt în mare formă, am scăpat de COVID de o săptămână. A fost nasol, a trebuit să stau în spital 10 zile, fără nici un fel de simptome”, e explicat Gică Popescu.

La început, m-a durut capul, mă dureau mușchii, am avut frisoane, totul a durat 24 de ore. Am făcut testul și mi-a ieșit pozitiv. Am făcut un CT la plămâni și mi-a ieșit o pneumonie ușoară, dar care trebuia ținută sub control.

Gică Popescu: