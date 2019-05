Gică Popescu, președinte la Viitorul: ”Aproape l-am convins”

Tehnicianul, care este şi proprietarul clubului FC Viitorul, a menţionat totuşi că aşteaptă ca şi Popescu să confirme noua funcţie.

„Se ştie că eu întotdeauna conving lumea să vină lângă mine. Asta înseamnă să ai putere să convingi lumea că e bine să vină lângă Hagi. Iar eu cred că l-am convins pe Gică Popescu. El va fi şeful meu la Viitorul. Numai preşedinte poate să fie, nu poate să fie altceva. Dacă e preşedinte, conduce tot. Va avea obligaţii multe, are responsabilitate mare, o să trecem totul în fişa postului pentru că are mult de muncă. Acum trebuie să confirme el, eu am spus, dar decizia nu o iau eu, o ia el”, a afirmat Hagi.

Întrebat dacă FC Viitorul cu Gheorghe Popescu preşedinte va fi un club mai puternic, Hagi a răspuns: „Încercăm să ne organizăm pentru că vreau să îmi fortific lucrul cel mai important, academia. Mai avem de construit o clădire, poate aducem metodişti foarte buni, chiar campioni mondiali care să vină să ne ajute şi pe noi. Vreau să devenim mai buni, să creştem. Deci vreau să aduc oameni care să ne facă mai buni”.

În vârstă de 51 de ani, Gheorghe Popescu este în prezent consilierul onorific al primului ministru pe probleme de sport.

”De trei ani de zile tot negociez cu Gică, de trei ani încearcă să mă convingă să vin la Viitorul. Deocamdată nu am terminat negocierile. Eu nu trebuie să fiu oficial la Viitorul ca să lucrez în continuare cu Gică la acest proiect. Ne vedem foarte mult, stăm foarte mult împreună, vorbim de fotbal, de Viitorul, de multe lucruri, nu trebuie neapărat să fiu oficial. Gică încearcă de foarte mult timp să mă convingă să fac acest pas, v-am spus că îmi doresc să mă întorc în fotbal, dar nu ştiu momentul când se va întâmpla acest lucru. Din moment ce Gică doreşte să fac acest lucru şi să mă convingă să fac pasul şi să lucrez alături de el, presupun că se gândeşte că Viitorul va fi mai puternică cu mine”, a declarat Gică Popescu.

